Immobile all’Inter a gennaio: spunta l’indizio

Ciro Immobile è pronto a dare l’addio alla Lazio e andare all’Inter già a gennaio: spunta l’indizio che può favorire questo scenario

Ciro Immobile potrebbe presto dire addio alla Lazio. La situazione intorno al capitano e bomber biancoceleste non è delle migliori, considerando gli sviluppi recenti.

Le critiche da una parte dei tifosi, la titolarità persa per qualche settimana, le pressioni della piazza capitolina: tutti motivi che hanno portato l’attuale capitano a valutare seriamente l’addio, anche se il gol di piombo contro il Feyenoord potrebbe cambiare un po’ le carte in tavola.

L’addio chiaramente è tutto da definire, ma eventualmente sarebbe possibile, magari già a gennaio, a patto che ci sia la giusta offerta. La scorsa estate era arrivata una proposta dall’Arabia Saudita, offerta poi rispedita al mittente. Ora Ciro ci penserebbe, ma non è detto che arrivi una nuova richiesta così esotica. Ecco perché il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia e in serie A, ovvero all’Inter di un certo Simone Inzaghi.

Immobile all’Inter già a gennaio: spunta l’indizio

Il bomber si riunirebbe al tecnico che più l’ha fatto rendere al meglio nel corso della sua carriera. Immobile è esploso con Simone Inzaghi, vincendo anche una Scarpa d’Oro oltre alla classifica dei cannonieri.

Il rapporto tra i due andava oltre quello solito tra allenatore e giocatore, spesso erano pizzicati anche a cena o in vacanza insieme con le rispettive famiglie. E con lui Inzaghi potrebbe replicare l’operazione fatta con Francesco Acerbi, arrivato in sordina a Milano e poi diventato un elemento imprescindibile per la squadra, nonostante i 35 anni suonati.

Per questo motivo l’Inter starebbe valutando di regalare all’ex tecnico laziale proprio uno dei calciatori ai quali è più legato. I nerazzurri potrebbero avere bisogno di un rinforzo in attacco a gennaio se Arnautovic non dovesse dare le giuste garanzie dal punto di vista fisico per il resto della stagione. Il bomber austriaco è tornato proprio in questi giorni dal lungo infortunio che l’ha frenato, bisognerà vedere le sue condizioni.

Il sogno di Inzaghi è chiaramente quello di prendere Immobile dalla Lazio, farlo già a gennaio sarà molto complicato. Già ci aveva provato a sua volta la scorsa estate a sondare il terreno. Spunta un indizio che può valere tantissimo. Parliamo dei bookmakers che danno l’affare difficile ma non impossibile. Il passaggio di Immobile all’Inter è infatti bancato circa 12,00. Quota crollata nelle ultime settimane. Comunque andrà a finire, Ciro non sembra più imprescindibile per la Lazio.

