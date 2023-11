Jolanda De Rienzo straripante: visione da capogiro

Visione da capogiro quella regalata da Jolanda De Rienzo via social: la giornalista è davvero incontenibile e lascia tutti senza fiato.

Jolanda De Rienzo non è conosciuta solo per essere una delle giornaliste più professionali del mondo sportivo italiano, ma anche per essere una donna di grande classe e di grande bellezza.

Originaria di Napoli e nota per essere stata la compagna dell’ex allenatore in seconda del Napoli Frustalupi, la De Rienzo ha ottenuto con merito tanta popolarità nel corso degli anni, lasciando tutti senza parole per il suo incredibile fascino. Fin dai suoi esordi a Sportitalia, la giornalista ha sempre incantato tutti ed il suo volto è divenuto familiare, ma alla sua bellezza difficilmente si riesce abituarsi.

Questo perché la De Rienzo più passano gli anni e più ci stupisce con il suo fascino, ostentandolo in maniera orgogliosa anche via social. Su Instagram, la giornalista è seguita da 356 mila follower che vengono puntualmente lasciati senza fiato davanti ai suoi post e la cosa si è ripetuta anche nell’ultimo post dove la De Rienzo ha voluto regalare una visione da capogiro.

Jolanda De Rienzo da capogiro: i fan vanno in delirio

Nel corso degli ultimi anni, Jolanda De Rienzo è divenuta uno dei punti fermi di Sportitalia, TV dove ha esordito, ed oggi conduce con orgoglio il programma Calcio Weekend. Nel programma non è solo possibile ammirare tutta la sua competenza, ma anche tutto il suo fascino che rapisce lo sguardo di tutti e lascia completamente incantati davanti al teleschermo.

Tramite il suo profilo Instagram, la giornalista tiene sempre i suoi fan aggiornati prima di andare in onda e spesso e volentieri regala anteprime che fanno restare senza fiato. La cosa si è ripetuta con l’ultimo update pubblicato dalla giornalista che ci ha tenuto a regalare una visione da capogiro indossando un’outfit che le ha donato sensualità.

Il vestito indossato per presentare il programma è aderente e mette in evidenza le sue forme sensuali, mentre nonostante siano quasi tutte coperte, non si possono non ammirare le sue belle gambe e dei tacchi super che le donano un ulteriore slancio a livello di sensualità. Un post che, come era prevedibile, ha avuto tanto successo in poco tempo, tanto che è risultato complesso calcolare i likes.

Incalcolabili anche i tanti commenti dei suoi fan, andati in delirio dopo questo post e che le hanno voluto fare ancora una volta i complimenti per il suo ineguagliabile fascino. In molti hanno sottolineato la sensualità e la perfezione del suo corpo, mentre altri si sono concentrati di più sulle gambe e sui tacchi vertiginosi indossati per l’occasione. Insomma, quando si parla di Jolanda ce n’è per tutti i gusti e nessuno resta mai scontento.