Juventus, arriva la rivelazione della Serie A: ha stregato Giuntoli

La rivelazione dell’attuale serie A ha stregato Cristiano Giuntoli e la Juventus: può arrivare subito in bianconero. La dirigenza è al lavoro per regalarlo ad Allegri

La Juventus vola in classifica con la sua difesa di ferro che non prende gol da circa 540 minuti (recuperi esclusi), ovvero dal KO di Reggio Emilia contro il Sassuolo, l’unico di questo primo scorcio di campionato. Dopo solo vittorie e il pareggio per 0-0 di Bergamo.

Nonostante le varie difficoltà extra-campo, con una rosa già non numerosa, falcidiata ancora di più dalle squalifiche di Pogba e Fagioli. Inoltre qualche infortunio non manca mai. Anche da qui si vede la portata dell’exploit di Massimiliano Allegri e dei suoi. Il gioco non è certo di quelli entusiasmanti, ma ciò che conta alla fine sono sempre i risultati, e pur a forza di 1-0 e 0-1 alla fine la Juve sta ottenendo ciò che voleva.

Allegri spesso ha dovuto fare i conti con scelte obbligate soprattutto tra difesa e centrocampo, inventandosi alcune soluzioni come McKennie in fascia o Cambiaso mezzala. A gennaio sarà obbligatorio tornare sul mercato, Giuntoli è già alla ricerca di giocatori pronti a fare il caso dei piemontesi. Soprattutto nel reparto nevralgico del campo, l’unico che non vedrà rientri entro fine anno considerando le due squalifiche citate sopra.

Juventus, ecco la rivelazione della serie A: ha stregato Giuntoli

In particolare c’è un giocatore che sembra aver stregato il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli. Parliamo della rivelazione dell’attuale serie A, che potrà servire alla Juventus come centrocampista del presente e del futuro. Ovvero Daniel Boloca del Sassuolo, classe ’98, alla prima esperienza in serie A.

Il Sassuolo vuole 20 milioni, questo è il prezzo fissato per il proprio gioiello che si sta imponendo in serie A e sta sorprendendo tutti, sostituendo alla grande uno come Maxime Lopez. E dire che fino qualche anno fa era in serie D, avendo fatto tutta la gavetta. Fu scovato dal Frosinone, dove ha giocato fino a giugno, contribuendo alla promozione dei ciociari in A come fulcro del gioco della squadra di Grosso. La sua posizione è quella di un regista moderno, diverso da Locatelli.

E dire che la sua carriera era cominciata proprio nelle giovanili della Juve, prima di andare a calcare i campi della serie D. Pur avendo la doppia cittadinanza ha scelto la nazionale della Romania. Può essere davvero il futuro del calcio italiano, Giuntoli ci proverà anche se il Sassuolo non farà sconti. Possibile il doppio colpo, insieme a Berardi.

