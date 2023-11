La Federcalcio rinvia una gara di domenica, colpo di scena in campionato

Colpo di scena in campionato: la Federcalcio decide di rinviare una delle partite previste domenica, la ragione

Il club chiede di far rinviare il match e la Federcalcio acconsente: cambia la data di una delle gare previste per domenica 12 novembre, ma cosa si nasconde dietro lo slittamento? Ecco cosa ha condizionato la scelta!

Il 12 novembre si sarebbe dovuta giocare una partita importante tra due dirette rivali. Tuttavia, qualcosa ha fatto cambiare il programma. Difatti, una società ha richiesto lo slittamento del match e la richiesta è stata accolta dalla Federcalcio.

Non è la prima volta che accade. Circa due anni fa, la Federazione aveva concesso il rinvio di quattro match di campionato in seguito all’ampliamento del cosiddetto “periodo Fifa” deciso per le selezioni della Conmebol, Confederazione sudamericana di calcio, da 9 a 11 giorni complessivi. Tuttavia, non si conoscono ancora i tempi dello slittamento della sfida in questione.

Match rinviato, la ragione è legata alla guerra: di che match si tratta

La Federcalcio spagnola (RFEF) ha annunciato di aver accolto la domanda di rinvio presentata dal Maiorca per il match di LaLiga con il Cadice, inizialmente previsto per domenica 12 novembre alle 14:00. Una decisione presa dalla giudice iberica Carmen Pérez a causa di un evento inusuale.

Difatti, lo stesso giorno in cui si sarebbe dovuto disputare il duello tra le due rivali, pericolosamente situate nella parte bassa della classifica, andrà in scena un match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei 2024, ossia la sfida tra Kosovo e Israele.

La partita, inizialmente prevista lo scorso 15 ottobre, ha subito un slittamento a causa del divieto imposto dalle autorità israeliane alla propria nazionale di viaggiare all’estero. Questo aspetto aveva reso obbligatorio il rinvio dell’incontro a domenica 12 novembre alle 20:45. Per evitare di perdere una delle sue stelle, il giocatore kosovaro Muriqi nel duello con il Cadice, il Maiorca ha provato a spostare il match. Richiesta accolta dalla giudice che ha motivato la sua decisione facendo riferimento al provvedimento preso dalla stessa nella stagione 2021/2022.

Adesso il Cadice potrà presentare una richiesta di reclamo ufficiale davanti al Comitato Nazionale di Seconda Istanza entro, e non oltre, il limite di 48 ore dalla notifica dell’atto ufficiale. Ciononostante, ad oggi il match tra le due rivali risulta rinviato a data da destinarsi. I prossimi giorni saranno dunque fondamentali per scoprire come evolverà la situazione e quanto tempo dovranno attendere i tifosi per la sfida di LaLiga tra Cadice e Maiorca.