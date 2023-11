Infortunio e tegola: l’esito degli esami in vista del derby di Roma

Da una parte e dall’altra sono da valutare diverse delle condizioni di alcuni dei titolari, in vista del derby di Roma.

Perché all’Olimpico andrà in scena la sfida tra Lazio e Roma, in programma domenica alle 18, che potrebbe non vedere tra i protagonisti uno dei calciatori più importanti delle due compagini.

Da una parte infatti la situazione difficile che sta vivendo il club biancoceleste, che va a caccia di punti dopo la sconfitta recente contro il Bologna in campionato, dall’altra c’è la Roma che pure è tagliata in due da alcune situazioni dall’infermeria e che, non è da dimenticare, ha l’Europa League nella serata di giovedì, ad anticipare i giorni che porteranno al derby della Capitale.

Infortunio prima del derby della Capitale: la notizia in vista di Lazio-Roma

C’è una notizia importante che arriva a Roma, in merito al derby della Capitale, per la situazione legata all’infortunio di uno dei titolarissimi.

Nel corso della settimana e dei giorni che anticipano infatti la sfida di domenica, tra le più sentite della stagione per entrambi i club, da monitorare è la situazione di uno dei due club, che ha avuto quest’oggi l’esito degli esami strumentali, dopo l’infortunio del proprio esterno offensivo.

Si tratta infatti di Mattia Zaccagni, calciatore che ieri ha subìto un infortunio e che vede a serio rischio la sua presenza nel derby di Roma.

Lazio, Zaccagni a rischio per la Roma: l’esito degli esami dopo l’infortunio

Quest’oggi è arrivato l’esito degli esami in casa biancoceleste, con la Lazio che ha avuto responso sull’infortunio di Mattia Zaccagni. Se da una parte c’è una buona notizia sul calciatore ex Hellas Verona, dall’altra è comunque tutto ancora da valutare. Perché dagli esami è risultata esclusa la lesione muscolare, che porta il calciatore a poter recuperare in vista del derby tra Lazio e Roma. Il problema è che però, Mattia Zaccagni sente ancora molto dolore. Pertanto, sarà valutato giorno per giorno e non è comunque da escludere l’ipotesi di vederlo in panchina o comunque non convocato per Lazio-Roma.

Lazio, problema per Zaccagni: come giocherebbe Sarri contro la Roma

Qualora dovesse essere confermata l’esclusione di Zaccagni a causa dell’infortunio, nel derby contro la Roma, allora Sarri avrebbe già in mente il suo tridente offensivo. Ciro Immobile a capitanare la squadra e a guidare l’attacco, con Felipe Anderson e Pedro sulle corsie.