Milan, non erano crampi: l’infortunio rovina Pioli, le condizioni

Un vero e proprio infortunio in casa Milan, con la situazione che preoccupa Stefano Pioli dopo quanto di buono ottenuto in Champions League contro il Paris Saint-Germain, nella partita vinta contro i parigini nella serata di martedì.

Non erano a quanto pare solo crampi, sono tutte da valutare le condizioni del gioiello di casa Milan che, nella giornata di ieri, ha finito la partita stremato per il problema fisico che continua a portarsi dietro, già dalla sfida giocata contro il Napoli, in campionato.

Ha accentuato il problema la partita di ieri, con la contrattura alla coscia destra che ha destato non poche preoccupazioni a Stefano Pioli che potrebbe vedersi ancora una volta con un organico tagliato in due, in più reparti del campo, per quelle che sono le condizioni fisiche del suo titolarissimo.

Infortunio Milan, non erano solo crampi: le condizioni dell’esterno

Le condizioni dell’esterno del Milan sono state rivelate dai colleghi di Sky Sport, che hanno svelato le ultime news da Milanello.

La notizia riguarda uno dei giocatori che ha terminato il match con il Paris Saint-Germain da acciaccato e, pertanto, quest’oggi si è sottoposto ad alcuni esami strumentali per poter valutare le sue stesse condizioni.

Si tratterebbe infatti sono di una contrattura alla coscia destra, escludendo così lesioni muscolari per Christian Pulisic. Il calciatore statunitense, in ogni caso, sente ancora fastidio oggi dopo esser stato costretto al cambio in Champions League, contro il Paris Saint-Germain.

Milan, problema per Pulisic: i tempi di recupero sull’infortunio

Nonostante le buone notizie legate alla lesione che non c’è a livello muscolare per Christian Pulisic, il suo infortunio compromette in ogni caso le cose per Stefano Pioli. A Milanello, nel corso di questi giorni, si valuteranno le sue condizioni e i tempi di recupero, che potrebbero comunque portare il calciatore degli Stati Uniti ad un riposo forzato, potendo rientrare soltanto dopo la sosta che ci sarà per le Nazionali, nella prossima settimana.

Dunque, dopo la sfida giocata contro il PSG, potrebbe ora non essere a disposizione contro il Lecce. L’obiettivo da parte di Pioli è quello di portarlo nella condizione ideale e al 100% quando, al rientro dalla sosta, ci sarà la delicata sfida di campionato contro la Fiorentina.