Milan PSG: scambio in estate, la reazione dei tifosi

Si parla tanto delle ultime notizie di calciomercato che riguardano Donnarumma e Maignan che possono essere determinanti per Milan PSG, i due giovani portieri sono tra i migliori in Europa.

Presto potrebbero ritrovarsi in un maxi scambio che riguarda proprio loro, perché si possono creare delle occasioni in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Entrambi presto andranno in scadenza di contratto e senza un nuovo prolungamento si andrà a valutare la possibilità seria di cederli per evitare di perderli a zero e ora si pensa al maxi scambio.

Calciomercato Milan: scambio col PSG

Si può andare a creare un’occasione importante per Milan e PSG in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Perché l’estate prossima, quella del 2024, può essere anche decisiva proprio per i due club che sono scesi in campo nelle ultime ore e che hanno visto trionfare a San Siro i rossoneri per 2-1 in un match davvero importante di Champions League.

La squadra di Pioli vuole provare a qualificarsi al turno successivo di Champions e per farlo dovrà dare tutto nelle ultime due partite dopo aver vinto la prima partita di girone in Milan PSG per 2-1. Una gara che è stata caratterizzata da quello che è stato il grande ritorno di Donnarumma a Milano, ancora una volta contestato tantissimo. Ora però ci sono aggiornamenti per quello che può essere uno scambio che può nascere in vista del futuro.

Milan PSG: Donnarumma Maignan per uno scambio

Donnarumma e Maignan possono ritrovarsi al centro di un maxi scambio tra Milan e Paris Saint Germain. I due club inizieranno nei prossimi mesi a valutare la fattibilità dell’operazione, con i parigini che principalmente spingeranno per riavere indietro il forte e giovane portiere francese per lasciar partire quello italiano che non ha mai dato la sensazione di essersi ambientato e di dare grandi sicurezze con continuità.

Ma non sarà facile per il Milan lasciar andare Maignan che è considerato ormai un leader in campo e fuori di questo progetto rossonero, ancor di più se si pensa che può essere sacrificato per far tornare Donnarumma.

Scambio Donnarumma Maignan: la reazione dei tifosi del Milan

Se si dovesse iniziare a parlare in maniera concreta di uno scambio tra Donnarumma e Maignan tra Milan e PSG allora bisognerà valutare anche quella che potrebbe essere la reazione dei tifosi rossoneri che di certo non resterebbero felici di un possibile ritorno di quello che considerano un traditore.