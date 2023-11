Guerra tra tifosi allo stadio: si teme per il calcio d’inizio

Si teme il peggio per quanto sta accadendo all’esterno dello stadio, nelle ore che anticipano la sfida di Champions.

La sfida di Champions League è accesissima per il verdetto che ci sarà in campo, con la qualificazione agli ottavi in palio perché è una sfida da dentro o fuori specie per la squadra ospite.

La verità però è che, ad accendere la partita – purtroppo – è l’ennesimo caso di violenza all’esterno dello stadio e nel giorno di vigilia che ha preceduto il match che è in programma mercoledì alle ore 18 e 45, da parte dei tifosi ospiti che sono arrivati in città.

Guerra a cielo aperto all’esterno dello stadio: brutte immagini

L’intervento della Polizia pare abbiano sedato gli animi, in quelle che erano violente immagini tra le due frange di tifoserie che si sono bersagliate nel corso di questo pre-partita odierno, dopo essersele già “promesse” nella serata di martedì.

Arrivati in serata, già ieri, i tifosi della squadra ospite hanno marciato per le vie della città liberamente, nel cuore della città italiana, creando non pochi disagi e portando poi all’arresto di diversi tifosi. La Polizia quest’oggi ha dovuto contenere entrambe le tifoserie, che sono scoppiate in una vera e propria guerra all’esterno del Diego Armando Maradona.

Brutte immagini quelle che arrivano a Napoli, precisamente quest’oggi nel quartiere di Fuorigrotta dove una parte dei tifosi di Union Berlino e Napoli si sono incontrate, in una guerra aperta vera e propria tra di loro.

Napoli-Union, si teme per il calcio d’inizio della sfida di Champions

Non sono belle le immagini che arrivano da Napoli, nelle ore del pre-partita di Napoli-Union Berlino, con le forze dell’ordine ora occupate a risolvere i problemi in città. Si teme il peggio per gli scontri che hanno portato ad alcune vittime, tra i feriti della stessa rissa che ha coinvolto le due tifoserie.

Potrebbe, la Uefa, disporre dei seri provvedimenti e immediati per capire se ci sono le condizioni o meno di svolgere l’evento sportivo, anche se per ora sembra non essere arrivata alcuna disposizione precisa dagli organi federali. In questo momento Napoli è paralizzata e, anche l’arrivo delle squadre allo stadio, potrebbe essere complesso. Si attendono aggiornamenti.

Napoli, la Polizia interviene con gli idranti: sta succedendo ora

Sta succedendo ora, la Polizia ha dovuto fare intervento per placare la rissa, lanciando acqua sulla folla attraverso l’uso dell’idrante, per separare le due tifoserie che hanno portato a diverse vittime, facendo scattare gli arresti. Molto presto si capirà se ci sono condizioni adeguate per svolgere regolarmente la sfida di Champions League.