Serie A: incontro col presidente, è già licenziato

Momento realmente complicato per il club di Serie A che è pronto a rivoluzionare tutto dopo un avvio di stagione difficile. Si pensa di licenziare una delle figure più importanti di questi anni.

Ora è pronto ad intervenire in prima persona il presidente che vuole dare un segnale forte alla propria squadra in vista del resto della stagione, l’obiettivo è quello di restare nella massima serie italiana.

Così facendo si rischia di fare un passo indietro a fine anno con una retrocessione che porterebbe il club nuovamente ad affrontare la Serie B. Per questo motivo c’è la volontà di cambiare e farlo subito in vista del mercato di gennaio.

Serie A: pronto un altro cambiamento

Momento difficile che sta cercando di affrontare la squadra italiana che ha tutto pronto in vista dei prossimi impegni. Perché c’è la sensazione che qualcosa possa cambiare da un momento all’altro, con le prossime ore decisive per un possibile licenziamento da parte del presidente che è pronto ad intervenire.

Ha già cambiato allenatore il club e presto potrebbe essere licenziato anche il noto dirigente. Perché ora non c’è più tempo di aspettare per nessuno e il tempo sta scadendo, per questo motivo la società è pronta a fare delle scelte e cambiare immediatamente quello che può essere il progetto della squadra.

Salernitana: Iervolino interviene e fa fuori De Sanctis

La Salernitana è in crisi ed è l’unica squadra in Serie A a non aver mai vinto ancora in questa stagione in campionato. Ultimo posto con 4 punti in 11 partite e ora le prossime gara sembrano essere decisive per delle scelte che dovrà prendere il presidente della squadra granata dei campani.

Dopo esserci stato l’esonero di Sousa con l’arrivo di Inzaghi in panchina ancora non sono cambiate del tutto le cose e ora il numero uno del club, Danilo Iervolino, è pronto ad attribuire altre colpe al ds Morgan De Sanctis.

La Salernitana vuole uscire da questo momento e vuole provare a cambiare tutto per ottenere dei risultati. Per questo motivo si pensa a come possa andare in vista di un altro cambio in società. Dopo l’allenatore può essere il turno del direttore sportivo Morgan Da Sanctis che verrebbe fatto fuori per far arrivare un nuovo uomo mercato al suo posto in vista di gennaio.

Salernitana: nuovo direttore sportivo

Nelle ultime ore il presidente Iervolino ha incontrato il direttore sportivo De Sanctis, virtualmente esonerato sabato sera dopo la sconfitta contro il Napoli e contestato dalla tifoseria.

Già in estate c’erano stati problemi con De Sanctis che aveva rassegnato le proprie dimissioni per divergenze sul mercato. Oggi però è pronto il cambiamento con i nomi che circolano che sono quelli di Faggiano, Foggia, Marino o Cangini per sostituirlo.