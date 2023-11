Sancho alla Juventus, è rimasto solo Allegri: ha già detto sì

Jadon Sancho potrebbe essere davvero il grande colpo della Juventus nel mercato di gennaio: sono rimasti solo i bianconeri.

Con il passare dei giorni diventano sempre più concrete le possibilità di vedere Jadon Sancho con la maglia della Juventus già nella prossima finestra di mercato. Come noto, la Signora sta seguendo molto attentamente ciò che accade in casa Manchester United ed è pronta ad affondare il colpo per l’attaccante dei Red Devils e della Nazionale inglese.

Sancho è ormai un separato in casa dopo essere stato messo fuori rosa dal Manchester United su precisa richiesta di Erik Ten Hag. L’ex tecnico dell’Ajax ha infatti criticato pesantemente il giocatore per il suo scarso impegno negli allenamenti e per questo ha deciso di fare a meno di lui. Ecco perché in Inghilterra sono tutti convinti che alla fine Sancho lascerà il Manchester United già a gennaio, nonostante i compagni di squadra abbiano provato a fare da intermediari per ricucire lo strappo.

Il 23enne di Camberwell è così diventato un’occasione d’oro per la Juventus, che potrebbe assicurarsi un grande talento ancora molto giovane senza spendere cifre folli. I bianconeri, infatti, vorrebbero proporre ai Red Devils un prestito di sei mesi con opzione di riscatto (diritto o obbligo). Lo storico club inglese potrebbe accontentarsi di un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro: una spesa che Madama è disposta a valutare più serenamente a giugno 2024.

Sancho alla Juventus, ci siamo: il Tottenham si ritira

Tuttavia, come sa bene anche Cristiano Giuntoli, l’attaccante inglese è richiesto anche da altri big club europei. Tra questi c’è il Borussia Dortmund, che vorrebbe riportare ‘a casa’ Sancho dopo averlo ceduto proprio allo United nel 2021. Sancho ha però molte richieste anche dalla Premier League: su di lui ci sono Aston Villa, Newcastle, Chelsea e soprattutto Tottenham, che ha fatto più di un sondaggio nelle scorse settimane.

La destinazione Spurs non convince però l’esperto di mercato del sito britannico TeamTalk, Dean Jones, che fa notare soprattutto come l’elevato stipendio di Sancho rappresenti un problema per il Tottenham. Inoltre, il carattere difficile del giocatore potrebbe andare a minare la serenità di una squadra che in questo momento è seconda in Premier.

Sono proprio questi i motivi che potrebbero spingere il Tottenham a fare un passo indietro, lasciando così campo libero alla Juventus. Sancho, infatti, gradirebbe lanciarsi in una nuova esperienza all’estero ed è attratto dalla prospettiva di vestire la maglia bianconera. Il prestito secco potrebbe consentire allo United di togliersi il ‘problema’ e ad Allegri di ottenere un rinforzo di grande livello per la seconda parte di stagione.