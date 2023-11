Aida Yespica, scollatura che lascia a bocca aperta

Aida Yespica continua a incantare sui social grazie al suo fisico pazzesco: le ultime foto rivelano una scollatura che lascia senza fiato.

I suoi fan di vecchia data non si sono certo scordati di lei, nonostante oggi non sia esattamente più sulla cresta dell’onda come negli anni Duemila. Ma d’altronde Aida Yespica non è mai stata una persona che passa inosservata, e nell’era dei social ha trovato modo di tornare a essere al centro dell’attenzione.

Il suo profilo Instagram vanta ben 1 milione di follower, e basta dare uno sguardo alle foto che pubblica per rendersi conto del motivo di questo successo. Nata nel 1982 in Venezuela. Aida Yespica è divenuta famosa nel nostro paese intorno alla metà degli anni Duemila, dopo essersi trasferita a Milano dal Sudamerica per lavorare come modella.

Un successo rapidissimo, che l’ha vista sfilare per vari brand e diventare testimonial in diversi spot pubblicitari. Anche se alla fine i suoi fan la ricordano soprattutto per le numerose foto di nudo pubblicate sulle riviste, e per cinque calendari sexy (quattro in Italia e uno in Spagna) usciti tra il 2003 e il 2007.

In breve, la modella venezuelana si era imposta come un personaggio di punta dello show business italiano del periodo, anche grazie alle sue apparizioni in tv. La ricordiamo infatti in programmi come lo show comico ‘Bulldozer’, il reality ‘L’isola dei famosi’, e poi ‘Miss Muretto’, ‘Lucignolo’ e ‘Chiambretti Night’. E ovviamente la sua fama è legata anche al mondo del gossip, in particolare per la relazione avuta, tra il 2007 e il 2009, con il calciatore Matteo Ferrari, da cui ha avuto suo figlio Aron.

Aida Yespica incanta: la scollatura è da perdere la testa

Da allora ne è passato di tempo, ma la showgirl nativa di Caracas sembra essere immune allo scorrere della sabbia nella clessidra. A 41 anni, Aida Yespica è ancora stupenda e in una forma smagliante, come dimostrano le ultime foto scattate a Milano e pubblicate sul suo profilo Instagram.

In un elegante abito da sera nero con generosa scollatura, la modella venezuelana ha mostrato ai suoi fan alcuni scatti di una serata tra amici al Pyt Milano, uno dei locali più esclusivi della città lombarda.

Una cena con amici, mentre ha assistito al consueto show musicale offerto dal locale. Anche se ovviamente, a calamitare l’attenzione dei vari fan è soprattutto lei, che si conferma in forma smagliante. D’altronde attualmente Aida Yespica ha una sua carriera molto proficua da modella di Onlyfans, dopo aver lanciato il suo profilo lo scorso aprile. In pochi mesi ha già raccolto un bel successo, con oltre 3.500 like sulla piattaforma.