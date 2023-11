Avvio da incubo: esonero già ad un passo in Italia

L’avvio negativo della squadra potrebbe portare la dirigenza verso l’esonero del tecnico: esonero clamoroso

Un’altra panchina in Italia rischia di saltare a stretto giro di posta. La compagine italiana in questo campionato si è resa protagonista di uno dei peggiori inizi di stagione della sua storia: la panchina del tecnico traballa, l’esonero potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Sono ormai diversi gli allenatori esonerati dall’inizio della stagione ad ora. In questa fase della stagione i vari club hanno ancora la possibilità di invertire la rotta e spesso il cambio allenatore porta in dote energia e motivazioni nuove.

Nel prossimo turno il tecnico si giocherà la sua permanenza sulla panchina. Sono pochi i tecnici che hanno fatto peggio di lui, e addirittura un vecchio predecessore fu esonerato con un risultato migliore.

Clamoroso in Italia: nuovo esonero in vista

Un altro club italiano potrebbe presto sollevare dall’incarico il proprio tecnico. Il pessimo avvio in campionato potrebbe essere fatale per l’allenatore che a pochi mesi dall’inizio della sua avventura rischia già di salutare.

Il campionato di Serie B è uno dei più complicati in giro per l’Europa. Riuscire ad incidere non è mai semplice e il numero degli esoneri è sempre molto alto. Questa volta a farne le spese potrebbe essere William Viali, tecnico dell’Ascoli.

Viali è arrivato sulla panchina bianconera nel corso dell’ultima estate. Nella scorsa stagione l’allenatore italiano aveva guidato il Cosenza ad una complicata salvezza, ottenuta nello scontro decisivo ai playout contro il Brescia. Con il suo ingaggio l’Ascoli mirava ad un campionato equilibrato e tranquillo, ma dopo 12 giornate il bottino dei marchigiani è molto deludente. La squadra di Viali ha, infatti, ottenuto 12 punti in altrettante partite facendo registrare uno dei peggiori avvii di sempre.

Peggio di Viali hanno fatto Petrone nel 2015/16 e la coppia Bertotto-Rossi nel 2020/21, rispettivamente con 10 e 6 punti conquistati. Nella scorsa stagione, inoltre, l’ex attaccante Cristian Bucchi fu esonerato dopo aver raccolto 18 punti nello stesso lasso di tempo. Nell’ultima sfida di Serie B i bianconeri hanno perso sul campo del Bari. L’ultima vittoria risale al 21 ottobre, quando i marchigiani espugnarono il campo del Lecco con un importante 0-2.

Con ogni probabilità, il match della tredicesima giornata contro il Como rappresenterà l’ultima spiaggia per Viali che, in caso di risultato negativo, potrebbe essere esonerato. Dopo l’impegno contro i lariani, infatti, ci sarà una nuova sosta per le nazionali, ideale per dare tempo all’eventuale nuovo tecnico di conoscere la squadra.