UFFICIALE – Juventus: ha firmato, il comunicato

Adesso arriva anche l’ufficialità con un comunicato da parte del club bianconero che ha annunciato quanto accaduto in queste ore. C’è la decisione definitiva per il prolungamento.

La società ha le idee chiare ed è pronta a chiudere diversi colpi in vista di questa stagione già, perché la situazione sembra essere sempre più chiara per come si sta evolvendo.

Sono diversi i giocatori che la società ha messo nel mirino che vuole prendere e che vuole confermare nel nuovo progetto partito proprio in questi mesi.

Calciomercato Juventus: arriva la firma

Adesso è anche ufficiale la notizia che è arrivata in queste ultime ore, perché la Juventus ha rinnovato il contatto di Manuel Locatelli che si lega quindi ai bianconeri fino al 2028. E’ stata la stessa società della Juve a svelare del rinnovo di Locatelli che ha infatti firmato il prolungamento e resterà ancora per molti anni in bianconero.