Juventus, colpo a gennaio: “sì” a Giuntoli, arriva dal Manchester City

Avrebbe incassato il “sì” e sarebbe in chiusura il colpo a gennaio della Juventus di Cristiano Giuntoli, dal Manchester City.

Questa mattina, uno dei principali quotidiani, ha svelato i dettagli dell’incontro che c’è stato in Inghilterra per la realizzazione dell’operazione che vedrebbe la Juventus come assoluta protagonista del mercato che sarà a gennaio, considerando le divergenze avute nel corso di questa prima parte di stagione, con alcuni problemi che sono emersi tra squalifiche e infortuni, che hanno tagliato in due le scelte di Allegri.

Una situazione che ha dovuto studiare per bene il nuovo dirigente della Juventus che, dopo aver operato a metà nel corso dell’ultima estate, deve adesso usufruire di parte di quel tesoretto che la Juventus aveva messo da parte per le occasioni del calciomercato invernale. E le stesse arrivano infatti adesso, con il colpo dalla Premier League che si chiuderà già a gennaio.

Calciomercato Juventus, Giuntoli piazza il colpo da Manchester: arriva dal City

Giuntoli pronto a piazzare un primo colpo importante per la Juventus, dando la possibilità a Massimiliano Allegri di ritrovarsi con una rosa competitiva per quello che potrebbe essere un organico da Scudetto.

Da considerare, infatti, che i bianconeri nonostante il difficile momento vissuto in seguito alla squalifica per doping di Paul Pogba e poi per la vicenda calcioscommesse su Nicolò Fagioli, si trovano in piena lotta Scudetto.

Prima della sosta c’è la sfida contro il Cagliari, poi arriverà al rientro dalla sosta per le Nazionali, la partita contro l’Inter che sarà da vero e proprio scontro diretto per lo Scudetto. Ma occhio a quello che è il futuro, perché a gennaio Giuntoli ha voglia di portare un nuovo centrocampista, che arriverebbe dal Manchester City. Secondo uno dei quotidiani principali in Italia, il ds bianconero avrebbe incassato già il “sì” del giocatore.

Mercato Juventus, dal Manchester City arriva il sostituto di Pogba

Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha già avuto il “sì” per Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City che andrà a sostituire Pogba a centrocampo.

Il club inglese vorrebbe dare la possibilità a Phillips di giocare, con lo stesso centrocampista inglese che chiede più spazio, lo stesso che Guardiola non gli concede. Alla Juventus diventerebbe il titolare, al fianco di Rabiot e Locatelli, nel centrocampo a tre di Allegri.

Ultime su Phillips: arriva alla Juventus in prestito con opzione di riscatto

La Juventus vuole ammortizzare gli eventuali costi di Kalvin Phillips, centrocampista inglese di proprietà del Manchester City. Quello che risulterà essere il colpo Scudetto per gennaio, come rinforzo per l’organico di Allegri, arriverebbe infatti in prestito con opzione futura del riscatto del suo cartellino.