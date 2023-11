Colpaccio in casa Juve: Giuntoli lascia a bocca aperta

La Juventus si prepara a un colpaccio grazie alle grandi doti dirigenziali da parte di Cristiano Giuntoli: tutti a bocca aperta

La Juventus sta affrontando questa stagione con la consapevolezza di chi deve subito ritornare a dominare. L’obiettivo principale è chiaramente qualificarsi alla Champions League. Il sogno, invece, è quello di vincere lo Scudetto.

Uno scenario possibile, considerando che la squadra di Massimiliano Allegri è l’unica delle big a giocare soltanto una partita a settimana. Le defezioni di Pogba e Fagioli, dunque, non cambiano le aspirazioni del club bianconero che a fine anno avvierà una vera e propria rivoluzione della rosa.

Sono diversi i giocatori messi nel mirino e soprattutto in tutti i ruoli. Tuttavia, il reparto che appare più in emergenza è quello del centrocampo. Non solo per le assenze lunghe, lunghissime di Pogba e Fagioli. Anche per una mancanza di qualità in mezzo al campo e dominio fisico, pregi che non sempre il solo Rabiot riesce a garantire.

Ed ecco perché Giuntoli ha in mente un colpo geniale dei suoi, con l’arrivo di un giocatore capace di spostare gli equilibri. Si tratta di Ryan Gravenberch, attualmente al Liverpool, ma che sta ricevendo poca fiducia da parte di Jurgen Klopp.

Juventus, colpo di teatro: Giuntoli punta su Gravenberch

La Juventus seguiva Gravenberch già quando giocava all’Ajax. Ma prima il Bayern Monaco, esperienza sfortunata, poi il Liverpool hanno impedito che approdasse in Serie A. La prossima estate le cose saranno messe in modo diverso. Perché il centrocampista olandese ha voglia di rilanciarsi in un progetto serio che punti su di lui con continuità. Cosa che con i Reds non sta accadendo.

Non è semplice, però, strappare Gravenberch al Liverpool. I Reds hanno speso circa 40 milioni di euro per acquistarlo dal Bayern Monaco. Una cifra enorme, che la Juve non può permettersi di investire, soprattutto in un momento così difficile il cui patrimonio tecnico va completamente ricostruito.

Ma Giuntoli ci proverà lo stesso e ha intenzione di proporre al Liverpool un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Difficile che il club inglese accetti, soprattutto perché non c’è garanzia di un ritorno economico nonostante l’addio di Gravenberch.

Classe 2002, Gravenberch ha collezionato 13 presenze in questa stagione in tutte le competizioni, con 2 gol e 2 assist per un totale di 582′ giocati. Troppo poco, considerate soprattutto le sole 3 partite da titolare in Premier League. La Juve monitora la situazione e aspetta la prossima estate per far partire l’assalto.