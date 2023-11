Serie A, l’allenatore si sfoga: “Non c’è rispetto”

Crisi di risultati del Sassuolo che non vince dallo scorso 29 settembre, quando riuscì a sbancare in rimonta per 1-2 San Siro contro la capolista Inter. Da quel momento in campionato solo sconfitte e pareggi.

Sassuolo: Dionisi in conferenza si sfoga

In conferenza stampa sono arrivate le parole di Alessio Dionisi che ha parlato alla vigilia della partita Sassuolo Salernitana. Sono queste le parole del tecnico che si è sfogato sul calendario:

“E’ un momento difficile e il calendario non ci aiuta. Abbiamo giocato lunedì e ora torniamo in campo venerdì: non è rispettoso nei nostri confronti”.