Incardona esplosiva: gli occhi cadono lì

La giornalista e influencer ragusana Eleonora Incardona conquista sempre più pubblico: è stupenda oltre che esplosiva in ogni suo scatto

Poche influencer al giorno d’oggi possono vantare un sorriso come quello di Eleonora Incardona. Influencer, modella, imprenditrice, giornalista: risulta veramente difficile incasellare la ruspante siciliana. Ad ogni modo, lei non ama definirsi con un solo appellativo: ogni giorno cerca di vivere una nuova esperienza.

L’ultimo periodo è stato abbastanza movimentato, sono successe molte cose nella sua vita: nonostante tutto, lei sorride sempre e dimostra che è possibile mettere da parte anche i momenti non esaltanti che, volente o nolente, fanno parte della vita. Eleonora Incardona nasce in un minuscolo paese della provincia di Ragusa e sin da subito mostra ai genitori e ai suoi conoscenti di possedere caratteristiche estetiche uniche.

Nel 2010, non a caso, partecipa alle selezioni di ‘Miss Italia’, mentre poco dopo tenta invano di diventare una delle veline del programma ‘Striscia la Notizia’. Ma Eleonora non si è mai data per vinta e così ha dato vita a una serie di iniziative personali. Negli ultimi anni ha avviato un progetto dedicato all’orologeria denominato Private Watch Club, mentre sono note anche le sue partecipazioni televisive in svariati programmi a tema sportivo.

Eleonora Incardona, bellezza oltre ogni immaginazione: sguardo va lì

Si capisce da quanto scritto in precedenza che alla Incardona non piace stare ferma un attimo e così anche nei momenti di pausa ne approfitta magari per pubblicare un bello scatto su Instagram

Lì possiede un pubblico veramente vasto che l’apprezza per la sua spontaneità e sincerità. Non mancano ogni tanto delle “polemiche” con alcuni haters, ma si può dire con certezza che gli oltre 912mila follower che seguono Eleonora sono sempre dolci e carini con lei.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che quando si mette davanti a una macchina fotografica scatena il suo lato da modella che è sempre vivo e vegeto. Lo ha confermato di recente presentandosi con un abito nero con tanto di giacca in pelle in occasione di un evento organizzato da Mercedez Benz (brand a cui potrebbe offrire la propria immagine nei prossimi mesi, come lei stessa ha fatto capire nel post pubblicato).

Eleonora è insomma come al solito bellissima e raggiante con quel sorriso che ruba sempre la scena, alla pari del suo fisico perfetto.