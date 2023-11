Juventus, emergenza totale dopo l’infortunio: Allegri costretto alle scelte

La Juventus ha bisogno di chiudere bene la sua prima tranche in campionato, dopo quanto di buono già raccolto finora.

Perché prima della sosta arriva il Cagliari di Claudio Ranieri, che ha ritrovato lucentezza dopo un avvio shock in campionato e Allegri non vuole lasciare nulla al caso considerando che la Juventus sta inseguendo un Inter che, al momento, sembra inarrestabile.

E al rientro dalla sosta ci sarà appunto il derby d’Italia, con la sfida tra Inter e Juventus che rappresenta il primo vero crocevia di questa stagione in Serie A per la lotta allo Scudetto, ma che vedrà una Juventus arrivare alla sfida in piena emergenza infortuni e non. C’è una situazione molto complessa, infatti, che vedrà protagonista la Juventus all’Allianz Stadium contro il Cagliari. Questa mattina, uno dei principali quotidiani italiani, ha analizzato la situazione difficile che vede l’ex allenatore del club sardo, Max Allegri.

Juventus in emergenza: Allegri quasi costretto alle scelte

Allegri potrebbe essere quasi costretto alle scelte, considerando quella che è la situazione che vede la Juventus protagonista nel prossimo week-end, ma con non pochi problemi dovuti all’emergenza infortuni e squalifiche.

Perché dovrà reinventarsi praticamente il reparto di centrocampo, andando a schierare in mezzo, tre centrocampisti inediti, dovendo far affidamento probabilmente ad uno dei suoi giovani da piazzare in mezzo al campo.

Perché l’infortunio di Weah, che ne avrà ancora per un po’ in infermeria al J-Medical, non sarà l’unica assenza col Cagliari. Rabiot si aggiunge agli squalificati Pogba e Fagioli – ovviamente per un solo turno -, e in mezzo al campo è totale emergenza per Allegri, in vista di Juventus-Cagliari.

Juventus in emergenza a centrocampo: scelta inedita per Allegri

Allegri potrebbe andare verso una scelta inedita a centrocampo, rivoluzionando così il suo undici titolare, in vista dell’ultima partita di campionato prima della sosta, contro il Cagliari.

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, senza Adrien Rabiot, la Juventus avrà un centrocampo diverso dal solito. Perché Locatelli, al momento, è l’unico che appare come certo nel centrocampo a tre. Perché Allegri starebbe pensando di inserire Nicolussi Caviglia come terzo centrocampista, accanto infatti a Weston McKennie. Al momento, più dello statunitense, potrebbe vedersi Miretti, ma è ballottaggio aperto. Sulle fasce invece, ancora Kostic e Cambiaso.

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari

La Juventus dunque andrà col solito 3-5-2, ma con un centrocampo diverso dal solito, vista l’emergenza per Allegri. Davanti a Szczesny potrebbe vedersi ancora Bremer, con Gatti e Rugani accanto. A centrocampo Locatelli, affianco a Nicolussi Caviglia e McKennie, Kostic e Cambiaso sulle corsie e Vlahovic con alle spalle Chiesa. Dall’altra parte, il Cagliari si affiderà ancora una volta a Zito Luvumbo, unico intoccabile in attacco perché, solo all’ultimo, si deciderà sul suo compagno di reparto.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Kostic, McKennie, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Prati; Mancosu; Oristanio, Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri.