Lazio, parla Immobile: la verità sull’Arabia

Ciro Immobile risulta decisivo in Lazio-Feyenoord e segna il gol che avvicina i biancocelesti agli ottavi di Champions League. Nel post-partita racconta anche la verità sull’Arabia Saudita.

La Lazio vince in Champions League, all’Olimpico, contro il Feyenoord e a metterci la firma è stato Ciro Immobile. Una vera e propria liberazione, visto che negli ultimi tempi l’attaccante napoletano ha passato un momento per niente semplice, complice anche una tenuta fisica un po’ sottotono che non gli ha permesso di rendere al 100%.

Ma nella serata di martedì Immobile è stato decisivo. Così come molto probabilmente sarebbe dovuta andare. Nel post-partita ha poi anche detto la sua su tutte le voci che sono circolate. E che l’hanno insistentemente accostato all’Arabia Saudita. “È sempre bello segnare, a maggior ragione se è il gol della vittoria: 200 reti sono un traguardo davvero bellissimo, è stato fantastico festeggiarlo davanti a tutta la nostra gente”, ha esordito così Immobile a ‘Sky Sport’ dopo il triplice fischio di Lazio-Feyenoord.

Ma ha poi detto appunto la sua anche su tutto quello che è stato detto sul suo conto. Specialmente in riferimento all’Arabia Saudita a cui è stato costantemente accostato nel corso della scorsa estate. L’attaccante non ha vissuto un momento felice e tutte le indiscrezioni non hanno fatto altro che pesare. Perciò il gol segnato in Champions League, il 200esimo con i biancocelesti e sotto gli occhi dei suoi tifosi in casa ha avuto un significato ancora più importante.

Immobile netto sulle indiscrezioni “arabe”: le sue parole

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Ciro Immobile ha quindi parlato delle indiscrezioni che l’hanno accostato a un trasferimento in Arabia Saudita. Proprio di questo ha allora voluto parlare lo stesso attaccante: “Le voci sull’Arabia? Quando le cose vanno male si butta tutto nel calderone e non si capisce più qual è la realtà”.

Una smentita in piena regola, insomma, per l’attaccante nativo di Torre Annunziata, dopo che negli ultimi mesi erano arrivate anche sue dichiarazioni un po’ di rottura con l’ambiente laziale, parole che ovviamente avevano rilanciato le speculazioni sul suo conto e sul suo futuro.

“Il gol – ha continuato – è arrivato in un momento difficile. Perché quando si inizia ad avanzare con l’età si sentono alcune frasi come per esempio che non si può più giocare. E queste parole non fanno bene”. Fondamentalmente il giocatore biancoceleste ha voluto così mettere a tacere qualsiasi voce che lo dava come partente e ha voluto mostrare anche tutto il proprio dispiacere per una situazione che è stata pesante visto quanto si è parlato di lui e delle sue condizioni.