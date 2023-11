Esonero Garcia, De Laurentiis lo ha già fatto con Ancelotti: il sostituto

Scatta l’ira di Aurelio De Laurentiis, in merito a quanto si è visto nella serata di ieri in Champions League.

Al patron azzurro non è andato proprio giù il pareggio con l’Union Berlino, punto che non ha ovviamente compromesso i piani del Napoli per la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma che avrebbe potuto far compiere agli azzurri un importante passo in avanti, senza dover poi rimandare la stessa qualificazione agli ottavi della competizione.

Al vaglio c’è la posizione di Rudi Garcia, tecnico sempre più vicino all’esonero. De Laurentiis aveva, nelle settimane scorse, già preso una decisione. Il tecnico francese sarebbe stato valutato nelle complessive sfide tra Salernitana, Union Berlino ed Empoli. De Laurentiis avrebbe voluto tre vittorie su tre e invece, dopo ieri, siamo già a quota una vittoria e un pareggio che appunto, rischia ora di essere fatale per l’allenatore azzurro.

Esonero Garcia: le ultime in casa Napoli

Secondo quelle che sono le ultime notizie in casa Napoli, il pareggio avrebbe fatto scattare l’ira del presidente azzurro.

Non sarebbe proprio andato giù il pareggio contro l’Union Berlino da parte dei calciatori allenati da Rudi Garcia, con il patron azzurro che avrebbe voluto una vittoria per blindare così la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Una furia il patron De Laurentiis, secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, per il pareggio ottenuto da Garcia. E mentre il tecnico ritiene da non dover rimproverare nulla alla squadra, nel corso della conferenza stampa del post-partita, De Laurentiis invece sembra poter valutare la posizione di Rudi Garcia, che rischia seriamente l’esonero.

Esonero Garcia: De Laurentiis ha un precedente con Ancelotti

L’esonero di Garcia è possibile, anche di fronte ad una vittoria contro l’Empoli. Perché domenica, al Diego Armando Maradona, arriverà l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, club che negli ultimi anni si è rivelato sempre molto ostico per la società partenopea.

Garcia, che spera in una vittoria, potrebbe non salvarsi comunque dalla difficile situazione che pare abbia compromesso i rapporti con De Laurentiis. E lo stesso Aurelio De Laurentiis, già con Ancelotti, andò verso l’esonero in uno scenario simile. Ai tempi, dopo la vittoria ottenuta col Genk, anche convincente in Champions League, decise comunque di esonerare il tecnico di Reggiolo. E chissà che non possa capitare lo stesso, pure di fronte ad una vittoria contro l’Empoli considerando che poi, al rientro dalla sosta, non ci sarà più tempo di aspettare nessuno. Il Napoli affronterà di seguito Atalanta e Real Madrid fuori casa, Inter al Maradona e Juventus all’Allianz Stadium.

Ultime Napoli: il possibile sostituto di Garcia

Difficilmente De Laurentiis riuscirà a convincere Antonio Conte sin da subito e allora, la situazione in casa Napoli, vede la possibilità di andare verso un traghettatore, in attesa di arrivare poi al grande nome. Rudi Garcia potrebbe essere esonerato a prescindere nel prossimo week-end, dopo Napoli-Empoli. E al posto del francese occhio ai nomi di Walter Mazzarri e Fabio Cannavaro.