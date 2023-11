Serie A: allenatore a rischio esonero, l’ammissione

Il prossimo turno di Serie A sarà molto importante per quello che potrebbe accadere ad alcune squadre, diversi allenatori si sentono messi in discussione e ci sono delle novità importanti.

Salernitana: le parole di Inzaghi

Uno degli ultimi arrivati è proprio Filippo Inzaghi che ha parlato in conferenza stampa in vista di Genoa Salernitana. Queste le parole su suo futuro con il club granata:

“Delle voci non mi interessa nulla. Io non ho la bacchetta magica, per aggiustare le cose non serve la sfera di cristallo ma il tempo. Siamo sulla strada giusta, voglio che i miei giocatori diano l’anima per i tifosi. Avevo chiesto una mano anche a voi della stampa, ma non sta accadendo”.