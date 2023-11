Serie A: salta un’altra panchina, secondo esonero del Presidente

Altro cambio sulla panchina di Serie A. Pessimo avvio di stagione per la squadra italiana: ecco nuovi indizi riguardo la decisione del Presidente.

Ultimissime notizie sul destino dell’allenatore. Il presidente ha preso una decisione riguardo il futuro del tecnico. C’è l’annuncio che spiazza i tifosi: arriva un nuovo ribaltone in panchina? Ecco la presa di posizione della società che, anche in vista della sessione invernale di calciomercato, vuole dare una svolta all’area tecnica del club. Ci sono nuovi indizi sull’addio del tecnico che ha iniziato male la sua esperienza alla guida del club campano.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico ha fatto il punto della situazione riguardo il suo futuro in panchina. Situazione complessa e poco chiara per l’allenatore che ha trovato non poche difficoltà dopo il suo arrivo in Campania.

C’è l’annuncio dell’allenatore della Salernitana Inzaghi riguardo l’esonero.

“In questo momento non ho interesse a rispondere a queste voci. Non sono un mago, non ho la bacchetta magica: per aggiustare le cose serve tempo e non la sfera di cristallo. Stiamo lavorando per far sì che questi giocatori diventino un gruppo vero: in campo devono dare l’anima per tutti i tifosi. Siamo sulla strada giusta. Serve l’aiuto di tutti, anche della stampa”.

Dopo l’addio di Paulo Sousa, la Salernitana potrebbe cambiare nuovamente allenatore ed esonerare Pippo Inzaghi. L’ex attaccante del Milan in queste prime uscite non ha convinto raccogliendo appena un punto in tre giornate. La proprietà monitorerà con attenzione la situazione. Se dovesse fallire le prossime tre gare di campionato, il presidente Danilo Iervolino potrebbe valutare l’ennesimo ribaltone in panchina con l’esonero dell’allenatore della Salernitana Inzaghi che rischia già di chiudere la sua avventura granata. Servirà ancora un po’ di tempo prima della decisione ufficiale della società: per il momento l’attenzione è alla prossima gara di campionato contro il Sassuolo, che può essere già decisiva per le sorti della squadra e dello stesso tecnico che in caso di vittoria potrebbe invertire la rotta.