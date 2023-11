Vlahovic ai saluti: plusvalenza Juve

Le prestazioni di Dusan Vlahovic non convincono pienamente la dirigenza bianconera: il serbo potrebbe essere ceduto nei prossimi mesi

Domenica scorsa, all’Artemio Franchi di Firenze, si è giocato il match tra Fiorentina e Juventus, valevole per l’undicesima giornata di campionato di Serie A 2023/24.

L’atmosfera allo stadio, di certo, è stata caldissima, non tanto per la partita in sé quanto per le reazioni dei tifosi viola nei confronti di Dusan Vlahovic, ex idolo della Curva Fiesole ora contestato aspramente dai suoi ex sostenitori.

Nonostante le difficoltà del big match, la vecchia signora è riuscita ad imporsi per una rete a zero, grazie al gol di Miretti ad inizio partita. La Juventus, ora, è salita a quota 26 punti, attualmente posizionata al secondo posto, dietro l’Inter che ne ha 28. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il vero punto di discussione in casa Juve, però, riguarda il futuro di Vlahovic a Torino.

L’attaccante serbo, che è stato escluso dalla formazione iniziale in favore di Moise Kean, sembra aver perso brillantezza fisica e fiducia. La sua ultima rete con la maglia bianconera risale al 16 settembre, ormai un mese e mezzo fa, quando ha segnato una doppietta contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Vlahovic tra rinnovo e cessione: i dubbi in casa Juventus

La Juventus sta lavorando su un rinnovo contrattuale per Vlahovic, che comporterebbe un pesante ingaggio di 10 milioni di euro netti a partire dalla prossima stagione, per un totale di 36 milioni di euro tra ammortamento e ingaggio nel 2024/25.

L’idea della dirigenza bianconera è quella di prolungare il contratto del centravanti serbo per ulteriori due stagioni, dal 2026 al 2028, dimostrando piena fiducia al classe 2000. Tuttavia, una possibile offerta milionaria da parte di altri club potrebbe mettere in seria discussione quest’ipotesi. Il cartellino di Vlahovic, infatti, è valutato intorno agli 80 milioni di euro ed una cessione potrebbe rappresentare un’importante plusvalenza per la Juventus.

Nel pacchetto delle punte a disposizione di Max Allegri, Vlahovic potrebbe essere il sacrificabile principale, considerando anche le cifre dell’eventuale cessione. Nonostante un potenziale rinnovo contrattuale, il futuro dell’attaccante serbo nella squadra piemontese non è completamente garantito e Dusan dovrà lottare per ritrovare un posto da titolare fisso nell’attacco bianconero.

Nel frattempo, Cristiano Giuntoli dovrà capire se conviene rinnovare il contratto al centravanti serbo e puntare fortemente su di lui anche nelle prossime stagioni oppure cederlo per puntare ad ottenere una plusvalenza di circa 40 milioni di euro.