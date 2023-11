Belen: gli scatti sexy mandano in estasi i fans

Belen Rodriguez è tra le donne più amate d’Italia. La sua bellezza è sconvolgente e le sue ultime foto scattate alle Maldive mandano fuori di testa i suoi fan

Belen Rodriguez continua ad incantare con la sua straordinaria bellezza. La showgirl e modella argentina è ormai entrata nelle case degli italiani da moltissimo tempo e i suoi fan non smettono di seguirla. Il prossimo anno spegnerà 40 candeline ma sembra che il tempo per lei si sia fermato.

Sono passati quasi 20 anni dal suo debutto nel piccolo schermo. La sua carriera parte tra il 2005 e il 2006 su TeleBoario con Curiosando, poi nel 2007 passa alle reti nazionali con La Tintoria su Rai3 e poi Stile Libero Max su Rai 2. Nello stesso anno si misura anche con Canale 5, dove diventa inviata per Verissimo.

Poi anche il grande passo del Festival di Sanremo dove è diventata famosa con la celebre discesa dalle scale dell’Ariston che ha dato vita a un ‘vedo non vedo’ che ha mandato in estasi milioni di telespettatori. Belen è sempre sulla cresta dell’onda anche per quanto riguarda il gossip. Dopo la fine definitiva della sua relazione con Stefano De Martino, adesso è fidanzata con Elio Lorenzoni. I due sono alle Maldive e sono prossimi alle nozze. Infatti Belen ha pubblicato sul suo profilo la foto dell’anello e ha scritto in maiuscolo SI.

Belen, foto da urlo in spiaggia: fisico perfetto e fan in delirio

Belen si sta godendo dei giorni di vacanza alle Maldive con il suo futuro marito. La proposta è arrivata in quella che lei ha definito su un post Instagram ‘La mia isola’. La showgirl ha pubblicato due foto che hanno fatto rimanere i suoi fan a bocca aperta. La prima completamente sdraiata a bordo piscina con il suo lato B perfetto messo in mostra. Un costume bianco che copre solo con un filo il bel di dietro della modella.

L’altra foto invece, che potete trovare sul suo account Instagram ufficiale, mette in mostra il lato A di Belen e manda in visibilio i follower che hanno lasciato tantissimi mi piace e commenti sotto al post. La bellissima modella non smette mai di stupire nonostante l’età avanzi si mantiene in ottima forma e il suo fisico a dir poco perfetto ne è la dimostrazione. Tanta palestra e alimentazione sana sono gli elementi principali. E adesso anche una vita di coppia che è tornata a splendere e un matrimonio in vista per la meravigliosa Rodriguez.