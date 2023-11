Il prezzo è fatto: 40 milioni, l’Inter lo cede

Per 40 milioni di euro l’Inter potrebbe privarsi di un giocatore che, per l’economia di gioco della squadra, è sempre stato molto prezioso

L’Inter vince, convince e ragiona già in chiave mercato, per gennaio e anche per il prossimo anno. I nerazzurri hanno una profondità di rosa tale da potersi permettere delle maxi cessioni anche dai giocatori non di prima scelta. Questo è un fattore che nel breve periodo può dare altri vantaggi, ma che nelle apposite sessioni di mercato può aiutare molto a livello economico.

Così, come si sta leggendo in rete di questi tempi, ecco che l’Inter si prepara per un addio importante. Il calciatore potrebbe portare nelle casse della società circa 40 milioni di euro, se le cose dovessero andare bene come previsto.

Ad oggi la rosa nerazzurra conta oltre 25 giocatori. Un numero potenzialmente molto alto, che può consentire ad alcuni giocatori di essere ceduti senza causare particolari lacune all’organico, o comunque di essere sostituiti agevolmente con un intervento importante sul mercato. Così è accaduto quest’estate con Onana e Brozovic, per fare due esempi, così accadrà anche con il prossimo “sacrificio”.

Inter, pronto il colpaccio per l’estate

Un affare interessante, che potrebbe portare ai nerazzurri circa 40 milioni di euro. Il nome del giocatore in questione corrisponde a quello di Denzel Dumfries. L’olandese ha sempre giocato con diligenza e fornendo buone prestazioni, ma al fronte di una cifra così alta la dirigenza non ci penserebbe due volte a cederlo.

Considerando che il prezzo di acquisto versato dai nerazzurri nelle casse del PSV due anni fa è di circa 15 milioni di euro, bonus compresi, si tratterebbe di una plusvalenza non di poco conto, dettata da una crescita del giocatore olandese fuori dal comune. Il difensore si è adattato alla perfezione al sistema di gioco proposto da Inzaghi, diventando ancora più duttile.

Tale duttilità potrebbe fare comodo anche altrove, e le pretendenti disposte a spendere questi soldi – presumibilmente in Premier League – non sono poche. Avendo di conseguenza un mercato così florido, la dirigenza non avrebbe alcun problema a richiedere la cifra citata.

Ad avere una certa rilevanza è anche la durata di contratto dell’ex PSV, il quale rimarrà legato ai nerazzurri ufficiosamente fino al 2025. Si ragiona in realtà anche su un possibile rinnovo contrattuale che porterebbero il suo ingaggio a cifre decisamente più alte (si parla di 4 milioni l’anno, ndr). Ecco perché, cedendo Dumfries si risolverebbe un doppio problema: quello della monetizzazione e quello di un rinnovo che alla lunga potrebbe riservare delle insidie.