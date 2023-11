La Bobo Tv finisce in Tribunale: gravissime accuse, pesanti azioni legali

Annunciate pesanti azioni legali in merito alla vicenda che riguarda gli ormai ex quattro amici della Bobo Tv.

Un’amicizia che a quanto pare è stata rovinata dall’esperienza lavorativa, con i fan degli stessi ospiti di quella che è stata la Bobo Tv sorpresi da quanto sta accadendo nel corso degli ultimi giorni.

Dal “salotto” finito streaming su Twitch, che ha raccolto numeri importanti, mostrando le chiacchierate con le diverse analisi fatte da Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, alla lite che sta portando ad accuse gravissime, che finiranno ora in Tribunale in un tutto contro tutti.

Bobo Tv, la vicenda finisce in Tribunale: il post su Instagram

Annunciate azioni legali, sarà gestita in Tribunale la situazione legata alla Bobo Tv, in quello che sta diventando un caso mediatico vero e proprio.

Attraverso una Instagram Stories, pubblicata dall’ideatore e fondatore della Bobo Tv, Christian Vieri, l’annuncio sui provvedimenti legali che vedranno protagonisti gli ormai ex altri tre componenti di quella che era la vecchia Bobo Tv, fino a qualche settimana fa.

Christian Vieri, in un post su Instagram molto duro e netto, ha annunciato quelle che sono le parole del suo avvocato, che lo assisterà nella vicenda legale contro Lele Adani e gli ex componenti della sua Bobo Tv.

Vieri, duro comunicato sull’azione legale contro gli ex componenti della Bobo Tv

Quelle che seguono, sono le parole postate da Bobo Vieri in merito alla vicenda legale sulla Bobo Tv. Un’amicizia che conferma la sua fine, con i suoi ex compagni di viaggio. Ecco cos’ha scritto l’ex centravanti dell’Inter, su Instagram: “Il legale del Sig. Christian Vieri, l’Avvocato Danilo Buongiorno, comunica che in merito alle notizie, articoli e comunicazioni svolte attraverso fonti social e testate giornalistiche, aventi contenuti diffamatori (connessi alle recenti vicende della Bobo Tv), offensivi e denigratori per l’immagine privata e pubblicato dello stesso, si riserva sin da subito di agire sia in sede civile che in sede penale. Sarà giudicato tutto davanti all’autorità giudiziaria competente per tutelare gli interessi e i diritti del sig. Christian Vieri”.

Lele Adani chiamato in causa: non sono piaciute le parole sui social

Nella giornata di ieri, Lele Adani, ha parlato di alcune cose in merito alla vicenda della Bobo Tv. Parole che non sarebbero piaciute a quanto pare a Christian Vieri e non è da escludere che sia proprio questo ad aver fatto scattare l’ira dello stesso ideatore della Bobo Tv.