Calciomercato, De Paul in Serie A: la decisione dell’Atletico

Aggiornamenti di calciomercato riguardo il ritorno in Serie A di Rodrigo De Paul.

Il mercato di gennaio 2024 sarà decisivo per il futuro dell’argentino che, finalmente, potrà realizzare il suo desiderio di tornare a vestire la maglia di un club italiano. Ecco la decisione finale dell’Atletico Madrid riguardo la cessione di De Paul a gennaio.

Ambientarsi all’Atletico Madrid, ed adattarsi alle richieste del Cholo Simeone, non è stato facile per Rodrigo De Paul che, per questo motivo, ha manifestato ai suoi agenti l’intenzione di vestire la maglia di una società di Serie A. Abbiamo assistito ad un’involuzione del giocatore, che all’Udinese ha dato il meglio di sé.

De Paul in Serie A: ultime notizie

Ecco perché dopo varie voci riguardo il ritorno in Serie A, questa volta il calciatore può finalmente approdare nel campionato italiano e vestire la maglia di una big. C’è la volontà da parte del club di prendere il calciatore dell’Atletico Madrid, che è ai ferri corti con Simeone.

Sulle sue tracce diverse squadre della massima serie del campionato italiano, che possono sfruttare l’occasione e prendere il calciatore ad un prezzo favorevole. Non è un mistero, infatti, che società come Juventus, Inter e Milan siano interessate a De Paul in vista del calciomercato di gennaio 2024.

Tra queste, però, il club attualmente in vantaggio per acquistare De Paul è la Juventus che è pronta a fare un tentativo a gennaio. In virtù della squalifica di Fagioli e Pogba, il club bianconero ha messo nel mirino Kalvin Phillips e De Paul.

Juventus su De Paul, ecco cosa serve

E’ calciomercato.com a fare il punto della situazione riguardo la trattativa per l’arrivo alla Juventus di De Paul. A quali condizioni può firmare con i bianconeri? La Vecchia Signora non ha grandi disponibilità economiche da investire sul mercato, ecco perché cerca delle opportunità. Oltre a Kalvin Phillips del Manchester City, i bianconeri proveranno a prendere anche l’argentino che è uno dei giocatori nel mirino di Massimiliano Allegri che, già qualche anno fa, ha provato a portarlo alla Juventus quando era ancora di proprietà dell’Udinese. La trattativa potrebbe sbloccarsi sulla falsa riga di Morata, un prestito biennale con eventuale diritto di riscatto. Questa, infatti, la formula giusta per prendere il calciatore argentino.