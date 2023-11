Calciomercato Juventus: arriva il nuovo Dybala

Nonostante tutte le difficoltà di inizio stagione, fra questioni giudiziarie e squalifiche, la Juventus viaggia a ritmi scudetto, e la sfida dal rientro dalla sosta contro l’Inter potrebbe permettere alla formazione di Massimiliano Allegri di capire una volta e per tutte di che pasta è fatta.

Nel mentre la squadra lavora sul campo, dietro le quinte Giuntoli e dirigenza già starebbero iniziando a programmare la Juventus che sarà, con un occhio di riguardo verso le opportunità che il calciomercato potrebbe offrire.

Non è dunque un caso che nel corso di questi giorni tanti nomi sarebbero stati accostati alla Vecchia Signora, la quale sarebbe però concentrata nel portare in Serie A il “nuovo Dybala“, sul quale però ci sarebbe la concorrenza di mezza Europa.

Calciomercato Juventus, colpo di prospettiva: ecco il nuovo Dybala

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che a quanto pare starebbe già lavorando in ottica futura, considerati gli ultimi movimenti registrati dagli uffici di Giuntoli della Continassa.

Questo non dovrebbe assolutamente distrarre la squadra dalle questioni di campo, cosa che a quanto pare Massimiliano Allegri starebbe riuscendo a fare alla perfezione, considerati i risultati ottenuti in questo inizio di stagione dalla Vecchia Signora, in piena corsa scudetto. Ed è proprio per questo che Giuntoli vorrebbe premiare il suo allenatore con qualche innesto di qualità che possa permettere alla formazione bianconera di compiere un importante upgrade anche già da gennaio. A conferma di questo il capo dell’area sportiva bianconera avrebbe ordinato ai suoi collaboratori di seguire diversi giocatori in vista del prossimo calciomercato invernale, ma uno in particolare potrebbe essere il colpo della Juventus, colui che viene indicato essere “il nuovo Dybala“.

Stando infatti a quanto riportato da SpazioJ, Giuntoli poterebbe studiare una strategia per portare in bianconero il giovane talento classe 2005 del Copenaghen Noah Donovan Sahsah. Occhio però, le trattative potrebbero risultare essere più complicate del previsto, considerata la folta concorrenza che c’è sul ragazzo.

La Juventus punta Sahsah: il Copenaghen fissa il prezzo

Con l’interesse di club come la Juventus il Copenaghen difficilmente riuscirà a trattenere in Danimarca Sahsah, motivo per il quale il club capitolino avrebbe anche già fissato il prezzo del cartellino del talento classe 2005.

Stando a dati Transfermarkt, il valore di mercato di Noah Donovan Sahsah dovrebbe aggirarsi attorno ai 300mila euro, ma l’impressione è che il Copenaghen, per lasciar partire la “nuova Joya“, potrebbe arrivare a sfiorare anche il tetto dei 5 milioni di euro.

Non solo la Juventus: un’altra big di A vuole Sahsah

A quanto pare la Juventus non sarebbe l’unica big di Serie A sulle tracce di Sahsah. Stando alle ultime notizie, infatti, anche il Napoli sarebbe in corsa per ingaggiare il giovane talento del Copenaghen, nome che sarebbe stato iniziato a seguire dai dirigenti partenopei proprio su suggerimento dello stesso Giuntoli.