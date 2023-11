Che assist al Milan: a gennaio può partire

Il Milan pronto ad attivarsi al fine di potenziare la rosa di Pioli. Imminente il blitz per un obiettivo: vuole andare via.

Sfoglia la margherita il Milan, in vista della sessione invernale del mercato. Gli ultimi risultati negativi conseguiti in Serie A hanno spinto il club ad attivarsi al fine di regalare rinforzi a Stefano Pioli.

Diverse le criticità emerse in queste settimane, tra cui l’assenza di un adeguato alter-ego di Olivier Giroud ed un reparto difensivo ridotto all’osso dopo gli infortuni di Pierre Kalulu (si rivedrà tra quattro mesi) e Marco Pellegrino (al rientro a dicembre). Problematiche che la società intende risolvere ad inizio anno.

Per quanto riguarda il centravanti, risulta quanto mai calda la pista che conduce a Jonathan David del Lille. Il prezzo del canadese, a causa delle frequenti prestazioni negative da lui offerte in questa prima parte della stagione, è sceso rispetto ai 50 milioni richiesti fino a qualche tempo dai francesi alimentando così le speranze dei rossoneri di riuscire a prenderlo già a gennaio. Il colpo risulta possibile tuttavia il management coordinato da Gerry Cardinale ha provveduto ad elaborare dei piani alternativi che verranno seguiti nel caso in cui l’opzione David non dovesse concretizzarsi.

Nel mirino è finito Serhou Guirassy, autore di 16 reti e 2 assist nelle 10 presenze totalizzate con indosso la maglia dello Stoccarda. Il Milan lo segue perché, nel suo contratto, è presente una clausola rescissoria da 17.5 milioni. Oltre al guineano piace anche Akor Adams di proprietà del Montpellier, andato a segno 7 volte in Ligue 1.

Milan, l’affare diventa possibile: imminente il blitz rossonero

Per potenziare il pacchetto arretrato, invece, i riflettori sono stati puntati su un giocatore militante in Premier League non intenzionato a rinnovare il contratto che lo lega alla sua attuale squadra fino al 30 giugno 2024. Parliamo di Lloyd Kelly, colonna portante del Bournemouth attualmente diciassettesimo in campionato.

I tentativi degli inglesi di convincerlo a prolungare sono andati a vuoto rendendo così possibile, come confermato su Twitter dal giornalista Ekrem Konur, la separazione tra due mesi. Il Milan da ormai diversi giorni ha avviato i contatti con l’entourage del 25enne, che in passato ha avuto modo di giocare insieme a Fikayo Tomori.

Riuscire ad ingaggiarlo, però, non si preannuncia facile visto che alla corsa si sono iscritti pure diversi club della Premier League. Da non sottovalutare, poi, il grande interesse mostrato nei suoi confronti dalla Juventus. I rossoneri, dal canto loro, rimangono fiduciosi e a breve proveranno a piazzare il blitz vincente.