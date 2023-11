Costanza Caracciolo, top strettissimo: la scollatura fa impazzire i fans

La 33enne showgirl incanta sui social con un outfit elegante e sensuale allo stesso tempo: il pubblico apprezza

I social media pullulano di avvenenti influencer, modelle, sportive o ex tenniste che hanno scelto la strada della sensualità spinta per pubblicizzare la propria figura. O semplicemente per aumentare il numero dei loro followers.

In un crescendo di istantanee in tenuta marittima, con bikini succinti che spesso lasciano davvero poco spazio all’immaginazione, o attraverso contenuti ai limiti del ‘ban’, la corsa allo scettro della donna più desiderata del web si svolge in un continuum che non sembra avere fine.

Invece lei, Costanza Caracciolo, è un qualcosa di diverso. Se non altro perché, anziché limitarsi a condividere scatti e video che esaltano la perfezione di un corpo o l’esplosività delle proprie forme, l’ex Velina non ha paura di parlare delle sue debolezze. Delle sue paure. Di quello che ha dovuto affrontare per colpa del ‘lato oscuro’ del web. Quello popolato dai cosiddetti ‘leoni da tastiera‘, o haters che dir si voglia.

È accaduto così che, nel corso di un’intervista rilasciata per la rivista ‘Ok salute e benessere’, la moglie di Christian Vieri si è aperta al pubblico parlando del problema di diastasi addominale che l’ha afflitta dopo la seconda gravidanza portata a termine nel marzo del 2020. E che le ha comportato, incredibile a dirsi per una bellezza di tale spessore, perfino episodi di body shaming nei suoi confronti.

Costanza Caracciolo, un angelo dalle tinte sensuali

In questa sede ci interessa ben poco capire se, attraverso le cure fornite dai medici per limitare il problema, questo sia stato risolto tutto. O in parte. O per niente. Quello che Costanza mostra ai tantissimi fans che affollano il suo profilo Instagram è la figura di una donna elegante ma sensuale. Avvenente ma mai volgare. Una donna di classe, insomma. Merce a dire il vero un po’ rara nel variegato mondo del web.

Eccola, la bella Costanza, immortalata in un abito total white per una cena di beneficenza presso Palazzo Parigi, l’esclusiva location milanese.

Affascinante come sempre nella sua tenuta elegante, la modella e conduttrice televisiva di origini siciliane ha fatto il pieno di like condividendo la sua esperienza attraverso i suoi account social.

Finito, almeno temporaneamente, il tempo dei balletti e degli stacchi coreografici, Costanza è una donna che sa cosa vuole dalla sua vita. Privata e professionale. Alla faccia di tutti quelli che, in modo superficiale e meschino, avevano pensato bene di ‘condannarla’ per qualche gonfiore di troppo.