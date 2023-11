Infortunio e tegola: sarà operato, svelati i tempi di recupero

By

L’ultimo week-end di campionato prima della sosta è costato caro all’allenatore, che nonostante la vittoria ha perso per infortunio uno dei suoi migliori giocatori. Per fortuna non si tratta di nulla a livello muscolare, ma la diagnosi del problema non è alla fine poi tanto “tranquilla”.

Lo staff tecnico, così come tutti i tifosi, sperava che alla fine il giocatore avesse subito una semplice botta, ma alla fine così non è stato. A causa di questo infortunio, infatti, il titolare sarà costretto addirittura ad operarsi nei prossimi giorni, così da risolvere questo problema che gli avrebbe potuto decisamente creare qualche fastidio nel corso della stagione.

In tutto questo sarebbero anche già ipotizzabili i tempi di recupero per il giocatore, sui quali c’è del discreto ottimismo considerati precedenti del genere.

Serie A, infortunio e tegola: sarà operato

Brutte notizie arrivano per l’allenatore dall’infermeria del club in vista dei prossimi impegni stagionali, visto che uno dei titolari della formazione rischia di essere indisponibile per un pò di tempo a causa dell’infortunio rimediato nel corso dell’ultimo week-end di campionato.

Un’assenza, questa, alla quale lo staff tecnico dovrà assolutamente trovare una soluzione, ma la vasta gamma di scelta in quel reparto non dovrebbe creare chissà quanti problemi. C’è comunque anche da dire che nessuno esclude il fatto che il giocatore possa compiere un recupero lampo da questo infortunio, considerata l’importante decisione che i medici hanno preso per permettere al ragazzo di risolvere il prima possibile questo problema.

Stando dunque a quanto riportato da calciomercato.com, per risolvere la frattura al naso rimediata contro il Verona, il difensore del Genoa Koni De Winter verrà operato.

Genoa, De Winter si opera: ecco quando

Koni De Winter si sottoporrà ad un’operazione chirurgica per risolvere la frattura del setto nasale rimediata da una gomitata di Djuric durante l’ultimo turno di Serie A fra Genoa e Verona.

Un’assenza, questa, che potrebbe pesare e non poco negli schemi di Gilardino, che comunque spera di poter riavere a disposizione il centrale belga il prima possibile. Al momento, comunque, ancora nulla di specifico si fa in merito a quest’operazione, ma stando a calciomercato.com De Winter potrebbe andare sotto i ferri già nelle prossime ore.

Non ci resta altro che attendere il consueto comunicato da parte del Genoa, che a questo punto potrebbe arrivare anche in giornata.

Genoa: i tempi di recupero di De Winter

Ovviamente al momento non sono ancora ipotizzabili dei precisi tempi di recupero per Koni De Winter, ma considerati precedenti simili potremmo dire che il difensore del Genoa potrebbe senza problemi scendere in campo già al rientro dalla sosta contro il Frosinone.

Per farlo il belga altro non dovrà fare che indossare una maschera protettiva, del tutto simile a quella indossata nella passata stagione dal compagno di reparto Bani.