Il via libera è agrodolce: la Juve gode a metà

La Juventus lavora sul mercato con Giuntoli che ha ricevuto una notizia agrodolce: le ultime novità fanno sorridere solo per metà.

La Juventus si sta muovendo sul mercato e sta provando a regalare a Massimiliano Allegri le alternative più valide e funzionali. C’è un via libera in tal senso ma la novità appare agrodolce. Il club bianconero non può essere totalmente soddisfatto ma continua a lavorare con Cristiano Giuntoli per anticipare la concorrenza.

La Juve, ormai è cosa nota, sta lavorando per garantire al suo allenatore una valida alternativa per il centrocampo. Questa porzione di campo è infatti rimasta per lo più scoperta dopo le squalifiche di Paul Pogba, risultato positivo al doping, e Nicolò Fagioli, per il caso scommesse.

A gennaio si vorrebbe perciò già affondare su uno dei profili seguiti per avere a disposizione un’alternativa in più per tutta la seconda parte di stagione. Anche perché la Juventus non sarà impegnata in Europa e si concentrerà solamente (o quasi visto l’impegno anche in Coppa Italia) sul campionato e non può permettersi di sbagliare. Questo il punto della situazione.

Juventus, via libera per Thomas Partey ma occhio a Phillips e Hojbjerg: su di loro c’è anche l’Atletico Madrid

Come riferito da ‘Elgoldigital.com’, la Juventus sarebbe anche sul profilo di Thomas Partey che attualmente è un giocatore dell’Arsenal. Su di lui c’è stato per un momento anche l’interesse dell’Atletico Madrid che poi l’ha però mollato a causa di un infortunio muscolare alla coscia che lo terrà molto probabilmente fermo ai box fino alla fine del 2023.

Poi non bisogna dimenticare che, se recupererà, partirà anche per la Coppa d’Africa. Insomma questi fattori hanno frenato gli spagnoli ma stanno facendo riflettere anche i bianconeri. E non è finita qui.

La Juventus ha infatti messo gli occhi anche su altri due profili. Quello di Kalvin Phillips e quello di Hojbjerg: il primo è di proprietà del Manchester City, nel team di Guardiola sta giocando poco e anche per questo motivo potrebbe arrivare in prestito), visto che comunque la sua valutazione sarebbe superiore ai 40 milioni e quindi spropositata per un club italiano.

Il danese Pierre Emile Hojbjerg, invece, è di proprietà del Tottenham. Anche qui Giuntoli sa che la concorrenza è alta, pur avendo una valutazione lievemente più bassa (intorno ai 30 milioni) rispetto al collega citizen. Ma c’è un problema per entrambi edd è proprio l’interesse dell’Atletico Madrid che quindi non sarebbe più intenzionato ad affondare su Thomas.