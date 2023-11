Indagato Conte: scoppia un nuovo scandalo, penalizzazione al club

By

Scoppia un nuovo scandalo con protagonista, ancora una volta, il calcio italiano sull’indagine che riguarda Antonio Conte.

Secondo quanto riferito da SportFace, ci sarebbe infatti anche Antonio Conte tra le indagini, con le accuse gravi dalle quali si difenderà il tecnico che di recente è stato pure accostato ad un club italiano, il Napoli, per un posto in panchina.

Tutto si è concluso con un nulla di fatto – almeno per il momento – con la scelta di De Laurentiis su Walter Mazzarri e, l’anno sabbatico che Conte si è voluto prendere per occuparsi della famiglia, sarà travagliato da questa vicenda, sullo scandalo che lo riguarda all’interno di un suo ex club che ha allenato.

Indagine su Conte: scoppia lo scandalo

Non trova pace il calcio italiano, con un nuovo scandalo che riguarderebbe un allenatore italiano, attualmente fermo dopo l’esperienza vissuta a Londra con il Tottenham, per quanto riferito quest’oggi dalla fonte sopracitata.

Un nuovo scandalo sportivo che riguarda appunto Antonio Conte, con alcuni pagamenti che sarebbero stati effettuati sottobanco, con milioni di sterline che non sarebbero state tracciate.

Dall’Inghilterra, precisamente dai colleghi di The Guardian, la ricostruzione su quanto accaduto al Chelsea con Antonio Conte e Federico Pastorello, agente ai tempi proprio del tecnico italiano.

La ricostruzione sull’indagine di Conte al Chelsea

Il famoso quotidiano britannico ha spiegato quella che è la situazione, sulle gravi accuse riguardanti l’indagine che si è aperta su Antonio Conte, ai tempi del Chelsea. Ci sarebbe stato, secondo la stessa fonte, un trasferimento di soldi illecito, praticamente “in nero”. L’agente Pastorello, secondo la stessa accusa, avrebbe preso parte a tutte le trattative contrattuali tra il Chelsea e l’allenatore. Conibair avrebbe deciso di pagare all’agente Pastorello, una cifra intorno ai 10 milioni di sterline per una partecipazione del 75% nell’ EIF, azienda con sede in America del Delaware. Lo stesso giorno il Chelsea ha annunciato la firma sul contratto da 9,6 milioni di sterline per Conte.

Penalizzazione al club: la sanzione sull’indagine che riguarda Conte

Qualora dovessero essere confermati gli illeciti legati al Chelsea e alla gestione Conte, i Blues rischierebbero una forte penalizzazione sull’attuale classifica di Premier League. Nel frattempo, la Uefa, ha sanzionato con multa di 8,6 milioni di sterline il Chelsea, che non ha fornito dati finanziari completi, come richiesto ogni anno a bilancio dalla massima federazione europea.