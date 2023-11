Ines Trocchia, sotto la vestaglia niente: “Voglio essere tua”

Ines Trocchia senza veli sotto la vestaglia, la modella partenopea stuzzica e provoca i fan con il suo fascino esplosivo

Ines Trocchia ha già consegnato ripetutamente alla storia immagini a dir poco leggendarie, che ci raccontano della sua bellezza e sensualità davvero con pochi eguali. Ma la super modella di origini partenopee non intende certo fermarsi qui, anzi.

28 anni, Ines ha acquisito fin da giovanissima una certa visibilità grazie alla sua eleganza che l’ha resa immediatamente un volto richiestissimo negli ambienti dell’alta moda. Fino ad arrivare alla meritata fama internazionale, che l’ha portata a comparire sulle copertine dei magazine più prestigiosi in assoluto. Qualche anno fa, per lei, anche alcune apparizioni televisive, specie in trasmissioni sportive, che hanno fatto sì che gli appassionati di calcio non potessero non notarla.

A sua volta, Ines è una grande appassionata – è molto tifosa dell’Inter – ma i suoi rapporti con il mondo del calcio si fermeranno qui. Ha sempre infatti dichiarato la sua ferma intenzione di non cedere alle avances di alcun calciatore, riferendo dei messaggi ricevuti da molti di loro ma di non essersi mai fidata (sapendo che diversi di loro erano oltretutto fidanzati mentre le scrivevano).

A proposito di vita sentimentale, comunque, Ines da un po’ è tornata single, concludendo la sua relazione con il modello americano Levi Conely. Nel frattempo, si diverte a stuzzicare la passione e la fantasia del suo pubblico, con i soliti scatti social da capogiro.

Ines Trocchia, il lato A spunta da sotto: zoom inevitabile per le sue forme bollenti, Instagram fuori di testa

“Voglio essere tua“, si rivolge a una ipotetica terza persona in maniera super provocante, con il solito sguardo magnetico e una mise che è tutto dire.

Indossando solo una vestaglia e null’altro sotto, Ines lascia intravedere le sue forme abbondanti e sempre super seducenti. Un lato A dalle curve armoniose e insieme prorompenti, una visione che non può lasciare indifferenti.

Per molti, scatta la voglia di zoom immediato, la reazione dei fan porta anche a numerosissimi like e a una miriade di commenti impazziti: “Te ne inventi sempre una più del diavolo”, “La donna più bella d’Italia”, “Che vista”, “Sei fenomenale”, “Vorrei stare tra le tue braccia ogni giorno della mia vita”. Il suo pubblico da oltre un milione e 600 mila followers su Instagram è sempre in festa per lei.