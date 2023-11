Inter: infortunio al tendine d’Achille, stop lunghissimo

Situazione delicata in quel della Pinetina, visto che Simone Inzaghi rischia di perdere uno dei leader dello spogliatoio a causa di un infortunio particolarmente grave, che inevitabilmente mette in discussione la presenza del giocatore in Juventus-Inter.

Stando alle ultime notizie, infatti, per il nerazzurro si parla addirittura di un problema al tendine d’Achille, che se confermato metterebbe decisamente in ginocchio Inzaghi, che perderebbe così un’alternativa più che valida in una zona di campo dove ultimamente si è a corto d’energie.

Nei prossimi giorni, ovviamente, il calciatore verrà sottoposto ad una serie di accertamenti che faranno luce sulle sue condizioni, ma a quanto pare si parlerebbe di uno stop lunghissimo.

Infortunio Inter, problema grave: c’entra il tendine d’Achille

I piani di formazione di Simone Inzaghi per il big match di campionato contro la Juventus potrebbero essere soggetti a cambiamento a seguito del grave infortunio che ha colpito uno dei giocatori più carismatici dello spogliatoio nerazzurro.

Stando alle ultime notizie, infatti, questo problema fisico potrebbe tenere lontano dai giochi il calciatore per un pò di tempo, considerato il fatto che si tratterebbe non di un semplice fastidio, fra l’altro in una delle zone più delicate del corpo. Ed ecco che lo staff medico dell’Inter potrebbe studiare un percorso riabilitativo ad hoc per il nerazzurro, che di questo passo rischia di uscire definitivamente dai radar di Simone Inzaghi.

Nelle prossime ore si saprà sicuramente di più sulle sue condizioni, ma stando a quanto riportato da Mari, giornalista che segue l’Inter, quello che ad oggi starebbe tenendo lontano Cuadrado dal campo è un fastidioso infortunio al tendine d’Achille, che fra le altre costringerà il colombiano a saltare il suo ritorno all’Allianz Stadium, lui che era uno dei protagonisti più attesi, soprattutto dai tifosi della Juventus.

Inter, infortunio Cuadrado: le condizioni

Cuadrado risulta dunque essere indisponibile per un delicato problema al tendine d’Achille. Più precisamente, stando a quanto riportato da Mari, il colombiano soffre di un ispessimento e sente dolore, ed a questo punto potremmo dire che la scelta conservativa presa dallo staff medico dell’Inter non starebbe procedendo i risultati sperati.

Al momento, comunque, la cosa peggiore non sarebbe l’infortunio in sé, ma il fatto che al momento non si conoscono quali potrebbero essere gli effettivi tempi di recupero di Cuadrado. Nel corso di questa sosta i medici cercheranno di fare chiarezza in merito, ma l’impressione è che di questo passo il colombiano finirà sempre più dietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi.

L’Inter pensa al futuro: Cuadrado in bilico?

A fronte di questo grave infortunio, nessuno esclude che l’Inter possa decidere addirittura di sostituire Cuadrado intervenendo sul mercato per prendere un elemento che possa dare effettivamente respiro a Dumfries.

Da capire se questa soluzione verrà seriamente valutata dalle parti di Viale Liberazione, col colombiano che di conseguenza potrebbe anche salutare a soli sei mesi dal suo arrivo. Staremo a vedere cosa accadrà.