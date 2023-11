Juventus, squalifica Pogba: l’annuncio sul verdetto, c’è una novità

Nuovi aggiornamenti riguardo la squalifica per doping di Paul Pogba. C’è l’annuncio sul verdetto, ecco tutte le novità.

La stagione della Juventus, che fino a questo momento ha regalato delle soddisfazioni in campionato, considerato il secondo posto in classifica, è stata condizionata anche da due assenze importanti come quella di Pogba e Fagioli. I due centrocampisti sono fuori rosa per diversi motivi: il francese per doping, mentre l’ex Cremonese a causa di scommesse illegali. Queste le motivazioni che hanno portato alla squalifica di entrambi. Ecco le ultime novità in merito al futuro del francese: c’è l’annuncio sul verdetto riguardo la squalifica di Pogba.

Squalifica Pogba, cosa sta succedendo? Ci sono dei nuovi retroscena in merito al verdetto che riguarda la pena, da infliggere al francese, a causa della positività al doping. C’è l’annuncio che spiazza i tifosi: c’è una novità che riguarda la squalifica di Pogba. Ad annunciare tutti i dettagli è l’agente del centrocampista.

Squalifica Pogba doping, ecco le ultimissime

Nel corso di un’intervista rilasciata al The Guardian, l’agente e avvocato Rafaela Pimenta ha parlato della squalifica di Pogba. E’ atteso il verdetto ufficiale, dopo la positività al doping del francese dopo la gara contro l’Udinese.

“Essendo avvocato so bene come funziona il ricorso. Stiamo lavorando a questo, dobbiamo valutare bene su cosa discutere sotto il punto di vista legale. Io sono fiduciosa, ho speranza. Per Paul ci sarò sempre, è un ragazzo che fa parte della mia vita. Mi ha sempre rispettata e trattata in ottimo modo, sono grata per questo”.

“Pogba è una persona fantastica, è migliorato tantissimo in questi anni. Ho avuto modo di conoscerlo quando era ancora bambino. Adesso è un padre con tre figli. E’ campionato tantissimo e sono sicuro che crescerà ancora tanto. Ogni volta che accade qualcosa di negati, Paul reagisce in ottimo modo. Fa del suo meglio per trovare una soluzione a tutto”.

Pogba, quando arriva la sentenza sulla squalifica?

Attualmente sospeso, in via cautelare, Pogba è a lavoro con i suoi legali per presentare ricorso contro la squalifica per doping. Da capire le modalità del processo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, al giocatore francese sarà preclusa la possibilità dell’udienza unica al Tas. L’Agenzia Mondiale antidoping lascerà tutto nelle mani del Tribunale Nazionale italiana che a quel punto dovrà prendere una decisione riguardo la squalifica di Pogba. Intanto, l’agente del francese Pimenta è ottimista riguardo il buon esito del ricorso. Attesi aggiornamenti nei prossimi mesi riguardo il processo per doping di Pogba.