Klopp brucia la Juve: lo prende a gennaio

Jurgen Klopp ha messo gli occhi sul giocatore e vuole averlo a Liverpool già a gennaio: la Juve rischia di rimanere beffata.

La Juve si trova in piena emergenza a centrocampo e in vista del big match dell’Allianz Stadium contro l’Inter, in programma il 26 novembre, Allegri avrà gli uomini contati. Tra gli stop a Pogba e Fagioli per le note vicende extra-campo e gli infortuni a Locatelli e Weah la mediana bianconera appare davvero in difficoltà.

Lo sa bene anche Giuntoli, che sta sondando il mercato alla ricerca di qualche centrocampista da regalare al tecnico livornese già a gennaio: si parla molto di Kalvin Phillips e Pierre-Emile Hojbjerg, ma anche di Rodrigo De Paul e Khephren Thuram.

Tuttavia, il direttore sportivo bianconero guarda con attenzione anche alle potenziali occasioni che potrebbero permettere alla Juventus di mettere a segno qualche importante colpo a zero la prossima estate. Non è un segreto che i bianconeri abbiano messo gli occhi su Piotr Zielinski, talentuoso centrocampista del Napoli che vedrà scadere il suo contratto con i partenopei nel 2024.

Le trattative per il rinnovo sembrano essersi arenate e la Signora è pronta a inserirsi per il 29enne polacco, anche se dovrà fare i conti con una concorrenza a dir poco agguerrita. Oltre all’Inter, che pure osserva con attenzione gli sviluppi tra il Napoli e Zielinski, sul giocatore della Nazionale polacca pare ci sia anche il Liverpool.

Klopp brucia la Juve: Zielinski già a gennaio

Jurgen Klopp ha infatti chiesto alla dirigenza dei Reds di puntare con decisione sul gioiello del Napoli. Ma non è tutto, perché il tecnico tedesco sta spingendo per avere Zielinski già a gennaio. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese il club di Anfield Road starebbe preparando un’offerta allettante che potrebbe convincere il Napoli a lasciar partire il 29enne già nella prossima finestra di mercato.

Klopp è convinto che Zielinski potrebbe adattarsi perfettamente al loro stile di gioco, caratterizzato da un pressing alto e da una grande capacità di costruzione in mediana. Il polacco rappresenterebbe quindi il rinforzo ideale per un Liverpool che sembra tornato a competere per il titolo dopo una stagione piuttosto deludente.

La Juve rischia quindi di farsi bruciare da Klopp nella corsa a Zielinski: nelle prossime settimane si capirà se i bianconeri proveranno a fare uno sforzo a gennaio per portare il polacco a Torino o se invece si preferirà andare su altri obiettivi, lasciando quindi campo libero al Liverpool.