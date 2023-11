“Sono tornato a casa”: l’annuncio di Lorenzo Insigne

Non sono mancati i rumors sul ritorno in Serie A di Lorenzo Insigne e, lo stesso ex Napoli, ha pubblicato un post sui social.

Un annuncio sul suo ritorno in Italia, con tanto di cuore azzurro pubblicato nel post che si vede sui social, con la sua esperienza al Toronto che potrebbe essere arrivata dunque al capolinea.

In Major League Soccer, così come accaduto per Bernardeschi, le cose non sono andate come prevedeva l’ex capitano del Napoli che ha visto sprofondare il suo Toronto. Una situazione, tra l’altro, che non gli permette più di trovare la Nazionale che, da quando è andato in America, non ha praticamente più trovato. E allora, in vista anche di Euro 2024, potrebbe rimettersi in gioco Lorenzo Insigne, attraverso proprio il ritorno in un campionato europeo.

Ritorno Insigne, la sua foto pubblicata sui social: annuncio sul ritorno

Lorenzo Insigne è finito al centro delle critiche a Toronto per i risultati non portati da lui e dalla squadra, compreso anche di Federico Bernardeschi e Criscito che, in origine, anche ha vestito la maglia del club canadese, prima del suo addio per il Genoa, con ritiro successivo.

Oggi pomeriggio Lorenzo Insigne ha pubblicato un post – tra l’altro proprio nel giorno di Walter Mazzarri a Napoli – e i tifosi sono insorti tra i commenti.

Sui suoi profili social ha postato una foto, Lorenzo Insigne, annunciando il suo ritorno a casa. Di passaggio o per restarci, il ritorno in Italia ha fatto notizia con Insigne, che è finito al centro dei rumors di calciomercato.

Lorenzo Insigne: “Sono tornato a casa”, il post sui social

Il post sui social riguarda il ritorno a casa di Lorenzo Insigne, come annunciato da lui stesso sui social. Lorenzo “il magnifico” potrebbe infatti salutare il Toronto, dopo un’esperienza non felicissima vissuta in Canada e che vedrebbe il suo ritorno in Serie A, ma non al Napoli. Intanto lui ha pubblicato questa foto, che segue, nella giornata di mercoledì.

Ultime su Insigne: il possibile ritorno in Serie A, diverse ipotesi

Diverse ipotesi di calciomercato riguardano Lorenzo Insigne che, per riavvicinarsi alla Nazionale, potrebbe scegliere una destinazione a sorpresa in Serie A. Ci sono diversi club che potrebbero fare al caso suo e, tra queste, l’Inter di Marotta che lo cercò prima del suo sbarco in America. Perché alle spalle di Lautaro Martinez o di Thuram, come alternativa in attacco al posto di Alexis Sanchez, potrebbe far comodo a Simone Inzaghi. Tra le altre ipotesi ci sono la Lazio di Maurizio Sarri che lo conosce benissimo o la Fiorentina lanciatissima di Vincenzo Italiano.