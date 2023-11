Addio Roma, svelato il futuro di Mourinho: torna in Premier League

A fine stagione le strade della Roma e di José Mourinho potrebbero separarsi una volta e per tutte. Nonostante il forte legame instaurato in questi tre anni sia con la città che con la piazza, lo Special One potrebbe non rinnovare con il club giallorosso e continuare la sua carriera altrove, anche perché ad oggi nessuna novità è per l’aggiunto stata notificata in merito ad un suo rinnovo.

Essendo un profilo di un certo spessore, il nome di José Mourinho è stato accostato a diverse panchina nel corso di questi mesi, ma a quanto pare il futuro del portoghese parrebbe essere nuovamente, ed incredibilmente, in Premier League.

Mourinho torna in Premier League, addio Roma: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di José Mourinho, che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere lontano da Roma a partire dalla prossima stagione. Anche se la porta ad un rinnovo col club giallorosso non è mai stata realmente chiusa, il fatto che ad oggi non siano ancora arrivate novità in merito lasciano pensare che le parti, il prossimo 30 giugno, si separeranno.

A conferma di questo le continue voci che accosterebbero José Mourinho a diverse panchine in giro per il mondo, soprattutto in Arabia Saudita, campionato dal quale lo Special One avrebbe ricevuto un’offerta ‘indecente’ nella scorsa estate. I principali club di Saudi Pro League sembrerebbero essere decisi a riprovare l’affondo per il portoghese anche l’anno prossimo, il cui futuro potrebbe essere da sì da sceicco, ma in Premier League.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, gli sceicchi del Newcastle vorrebbero José Mourinho in panchina a partire dalla prossima stagione. Eddie Howe in questa sta arrancando un pò, ed a quanto pare i proprietari del fondo PIF vorrebbero un allenatore di carisma come lo Special One per far compiere ai Magpies il definitivo salto di qualità.

Non solo Premier League: Mou piace tanto anche in Arabia

Come anticipato, José Mourinho piace tanto anche in Arabia Saudita, visto l’interesse di alcuni club pronti a riempirlo di soldi pur di averlo in Saudi Pro League. Più precisamente sarebbero due le società disposte a fare questo importante investimento, una delle quali sarebbe l’Al-Ahli di Mahrez ed Ibanez, fra gli altri. Occhio anche all’ipotesi all’Al-Ittihad, che dopo l’esonero di Nuno Espirito Santo potrebbe puntare su un traghettatore fino a fine stagione per poi fare all-in proprio su Mourinho.

Futuro Mourinho: e la Roma?

La Roma e Mourinho a fine stagione si separeranno, anche se lo Special One non ha mai chiuso la porta ad un rinnovo con i giallorossi. Il portoghese ama la piazza e questo sentimento è fortemente ricambiato dai tifosi, mentre i Friedkin sembrerebbero essere sempre più freddi nei confronti dell’ex Inter.

A conferma di questo, dalle parti di Trigoria starebbero iniziando anche a circolare i nomi dei possibili sostituti di Mourinho, a dimostrazione del fatto che oramai il rinnovo con la Roma è pura utopia.