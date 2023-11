Serie A: 8 punti di penalizzazione, le parole del Presidente

Nuovo caso in Serie A: otto punti di penalizzazione, ecco le parole del Presidente che spiazzano i tifosi.

Serie A: penalizzazione per il club, c’è l’annuncio

Ancora proteste da parte del presidente che, questa volta, è uscito allo scoperto ed ha attaccato tutta la categoria. Una dura presa di posizione quella del patron che con toni accessi ha difeso il proprio club e salvaguardato l’operato della squadra. Tra gli addetti ai lavori è già scattato l’allarme a seguito della denuncia del presidente.

Nuovo scandalo in Serie A: nel mirino ci sono le decisioni arbitrali. A distanza di anni, è arrivata la protesta del presidente che nel corso di un’intervista ha attaccato tutta la categoria. Nonostante la presenza dello strumento tecnologico, le proteste non si sono placate. In alcune circostanze sono aumentate. Ecco perché ogni domenica assistiamo ancora a numerosi sfoghi, da parte di allenatori e tifosi che contestano l’operato dell’arbitro e del Var. La tecnologia, infatti, è diventata quasi un problema con alcune decisioni che, talvolta, non sono condivise dai protagonisti.

Intanto, il presidente del Torino Cairo ha attaccato gli arbitri sottolineando che la sua squadra è stata penalizzata di otto punti.

Scandalo in Serie A, il presidente del club contro gli arbitri

Sfogo incredibile da parte del presidente del Torino Urbano Cairo che ha attaccato gli arbitri Dopo la partita di Monza, ai microfoni del quotidiano La Stampa, il patron si è soffermato riguardo la designazione e i giudizi dei fischietti che talvolta non hanno aiutato i granata.

Ecco la dura presa di posizione di Cairo che ha sottolineato come il suo Torino in questi anni sia stato penalizzato dagli arbitri.

“Per la nostra squadra non c’è rispetto, vorrei capire il motivo di tutto ciò. Evidentemente siamo antipatici, il problema sono io. Resta il fatto che per il Toro non c’è alcun rispetto. Le nostre annate sono sempre complicate anche perché ogni anno gli arbitri ci penalizzano di sette, otto punti. Senza torni, avremo giocato in Europa”.