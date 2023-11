Si svincola il 31 dicembre: gratis all’Inter a gennaio

Grande occasione di calciomercato per l’Inter, Marotta fiuta l’ennesimo colpo a zero: affarone gratis a gennaio

C’erano grandissime aspettative per l’Inter in questa stagione e i nerazzurri stanno corrispondendo con un ottimo rendimento. La squadra di Simone Inzaghi, fin qui, è stata quasi perfetta e ha già messo in cascina il raggiungimento del primo obiettivo stagionale, con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni d’anticipo. Ma questo non è che l’inizio.

Nel girone europeo, sarà fondamentale centrare il primo posto per garantirsi lo status di testa di serie al sorteggio degli ottavi. La gara chiave sarà quella con la Real Sociedad a inizio dicembre, per chiudere il raggruppamento: con i tre punti, sarà primato. Ed è una Inter da primato anche in campionato, con 10 vittorie su dodici gare e la testa solitaria della classifica, imprimendo una forte andatura in campionato e lasciando già indietro quasi tutte le contendenti. Quasi, perché la Juventus è a contatto e dopo la pausa, nello scontro diretto dello Stadium, proverà il sorpasso.

Sarà un match importante, quello del 26 novembre, ma naturalmente non decisivo, con un solo terzo di stagione alle spalle. Ci si aspetta che l’Inter riesca a mantenere questo tipo di andatura, la speranza dell’ambiente è che possa farlo in tutte le competizioni arrivando fino in fondo. Per centrare lo scudetto della seconda stella e per provare a riproporsi anche in Europa dopo la finale dello scorso anno.

Molto, in questo senso, potrebbe passare dal mercato. A gennaio, se ce ne sarà l’opportunità, Marotta andrà a caccia di ritocchi. E c’è già un nome che potrebbe fare al caso della dirigenza e di Simone Inzaghi.

Inter, il primo colpo del 2024 è un free agent: ecco chi ha messo nel mirino Marotta

L’ad interista, lo sappiamo, si è specializzato negli affari a parametro zero. Ecco il prossimo nome che potrebbe sbarcare a Milano da free agent, già a gennaio, senza aspettare la prossima stagione.

In difesa, il profilo di Bruno Mendez da questo punto di vista intriga parecchio. E’ un difensore centrale di nazionalità uruguaiana, 24 anni, in forza al Corinthians ma con il contratto in scadenza il 31 dicembre. Vale a dire che per gennaio potrà firmare liberamente con qualsiasi squadra.

Non altissimo per il ruolo (un metro e 80) ma dotato di ottima velocità, potrebbe essere una interessante alternativa nel ruolo di braccetto destro, se il rientro di Pavard dall’infortunio dovesse presentare delle problematiche. Su di lui, l’Inter si fionderebbe soprattutto se capisse che le resistenze del Lille per Djalò fossero dure a morire.