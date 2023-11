L’ultima ora da Coverciano non può far felici i tifosi, che rischiano di vedere il giocatore saltare Juventus-Inter.

Non solo le partite della Nazionale, ma anche quella al rientro dalla sosta quando ci sarà la sfida-Scudetto tra Juventus e Inter, con i due allenatori che devono già fare i conti con alcune situazioni complicate dall’infermeria.

La Nazionale ha avvertito il club coinvolto e, in un comunicato ufficiale pubblicato anche sul sito della Federazione, in merito a quello che è l’infortunio del calciatore che dovrà sostenere gli esami strumentali per chiarire l’entità del suo problema, che porta allo stop forzato dagli allenamenti in Nazionale.

Infortunio e tegola in Nazionale: l’annuncio della Federazione

Ci sarà da capire se le terapie le svolgerà al ritiro della Nazionale, se potrà essere o meno a disposizione di Luciano Spalletti, il calciatore che questa mattina si è fermato a causa di uno stop legato al suo problema di natura muscolare.

Un infortunio che riguarda uno dei potenziali protagonista di quello che sarà il match-Scudetto in Serie A, con la prima e la seconda della classe che si sfideranno, al rientro dalla sosta, nella sfida tra Juventus e Inter.

Juventus-Inter che potrebbe non vedere tra i titolari Alessandro Bastoni, che si è fermato per infortunio in Nazionale. L’Italia a Coverciano si è allenata in sua assenza, dopo il risentimento muscolare che rischia di compromettergli sia le sfide con l’Italia, che quella di campionato con la maglia dell’Inter, al rientro dalla sosta.

Inter, infortunio Bastoni: le condizioni

Il comunicato ufficiale dell’Italia svela le condizioni di Alessandro Bastoni, dopo l’infortunio che lo ha costretto al forfait in allenamento. Si tratta di un problema muscolare, sul quale c’è bisogno di accertarsi per capire se sarà comunque a disposizione della Nazionale o se sarà costretto a tornare alla Pinetina, per svolgere le terapie che serviranno a recuperarlo quanto prima per le sfide dell’Inter. Di seguito, quanto si apprende dal sito della Federcalcio italiana: “Il difensore Alessandro Bastoni non ha terminato la sessione di allenamento a seguito di un risentimento muscolare al polpaccio destro”.

Ultime su Bastoni, i potenziali tempi di recupero sull’esito degli esami

I potenziali tempi di recupero sull’infortunio di Bastoni sono legati a quelli che saranno gli esiti degli esami strumentali, che arriveranno nella mattinata di domani. Soltanto nella giornata di giovedì infatti si saprà di più su Alessandro Bastoni, calciatore che dunque rischia di essere out per la sfida contro la Juventus.