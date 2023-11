Tentativo folle dall’Arabia: Giuntoli chiede 80 milioni

I club arabi sono intenzionati a dare l’assalto al gioiello bianconero a gennaio: Giuntoli chiede 80 milioni di euro.

Mentre la Juve prosegue il suo ottimo cammino in campionato che l’ha portata al secondo posto a soli due punti dall’Inter capolista, Cristiano Giuntoli è al lavoro per cercare di blindare i contratti dei migliori giocatori della rosa bianconera. Qualche giorno fa è stato il turno di Locatelli, che ha rinnovato il suo contratto fino al 2028: prima di lui avevano rinnovato l’intesa con la Juve anche Gatti e Fagioli.

Giuntoli proverà a fare altrettanto anche con Dusan Vlahovic, anche se il direttore sportivo bianconero è disposto a sedersi al tavolo in caso di offerte ‘monstre’ per il bomber serbo. Vlahovic, che ha un contratto con Madama fino al 2026, era partito molto bene in questa stagione realizzando tre reti nelle prime quattro gare. Poi sono arrivati i problemi alla schiena e l’ex viola è di nuovo entrato in un tunnel: i suoi ultimi centri risalgono al 16 settembre (doppietta contro la Lazio).

Ecco perché la dirigenza juventina, pur rimanendo in contatto con il suo entourage per prolungare l’intesa e spalmare l’ingaggio, è pronta ad ascoltare eventuali proposte indecenti per Vlahovic. Una di queste potrebbe arrivare molto presto dall’Arabia Saudita: dopo aver mostrato un certo interesse già la scorsa estate, a gennaio alcuni club sauditi potrebbero dare l’assalto al serbo con un’offerta che farebbe vacillare la Juve.

Bomba da 80 milioni: la Juve non può rifiutare

Secondo gli esperti di calciomercato nella prossima finestra di mercato invernale i club arabi proporranno un contratto dorato a Dusan Vlahovic, offrendo alla Juve circa 60 milioni di euro. La cifra è allettante ma Cristiano Giuntoli è stato molto chiaro: servono almeno 70-75 milioni per lasciar partire l’ex attaccante della Fiorentina. Il Football Director bianconero proverà a chiedere 80 milioni di euro ai sauditi facendo leva sulle loro enormi risorse economiche. Ma cosa ne pensa Dusan Vlahovic?

Il bomber della Juventus e della Nazionale serba ha più volte ribadito di trovarsi molto bene a Torino e di voler rimanere in bianconero per diventare in futuro uno dei giocatori simbolo della Signora. Un’intenzione che ha dimostrato chiaramente la scorsa estate, quando ha fatto capire di non gradire l’interesse del Chelsea.

L’impressione è che anche le ricchissime proposte arabe non suscitino alcuna attrazione per Vlahovic. Il serbo vuole restare alla Continassa ma serve un cambio di passo: la Juve ha bisogno anche dei suoi gol per provare a raggiungere i traguardi più ambiziosi.