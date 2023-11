Alla Juve per 60 milioni, i tifosi sognano in grande

La Juventus ha messo nel mirino un calciatore in grado di far sognare i propri tifosi: per strapparlo al suo club servono 60 milioni

La Juventus in questa stagione sta cercando di tornare ai vertici del calcio italiano. Se al termine della stagione dovesse arrivare la qualificazione in Champions Leaguela dirigenza potrebbe regalare ad Allegri un colpo da novanta.

Subito prima della sosta dovuta agli impegni delle nazionali, e nel quale l’Italia di Spalletti proverà a strappare il pass per EURO2024, la squadra di Allegri aveva vinto non senza fatica contro un redivivo Cagliari. La vittoria sui sardi, firmata dai due difensori Bremer e Rugani, permette ai bianconeri di rimanere incollati all’Inter, prima a +2, in attesa dello scontro diretto della tredicesima giornata.

In questa stagione, nonostante non offra un gioco spettacolare, la Juve di Allegri sembra essersi ritrovata. I bianconeri stanno riuscendo ad inanellare risultati positivi, fondamentali per poter rimanere in corsa per le posizioni di vertice.

Le defezioni ormai note di Pogba e Fagioli spingono la dirigenza a ricercare innesti dal mercato e di recente un calciatore è finito in cima alle preferenze della Vecchia Signora. Si tratta di Dani Olmo, fantasista offensivo del RB Lipsia.

La Juve pensa al grande colpo: 60 milioni per la stella del club

Dani Olmo è ormai una delle certezze a livello europeo e internazionale, essendo diventato un pilastro anche della Nazionale spagnola. Parliamo di un classe ’98 che può essere impiegato come trequartista, esterno offensivo, ma anche come mezz’ala con spiccati compiti d’attacco.

La sua stagione al Lipsia è iniziata alla grandissima con la tripletta decisiva in Supercoppa di Germania contro il Bayern Monaco. Diversi acciacchi fisici ne stanno minando il rendimento stagionale, ma nonostante ciò lo spagnolo rimane un tassello fondamentale nelle sortite offensive dei tedeschi.

Secondo quanto riportato da todofichajes.com, la dirigenza bianconera è rimasta stregata dal talento di Olmo e starebbe provando a portarlo all’Allianz Stadium. Prelevarlo già in questa stagione, però, non sarà affatto semplice. Il calciatore ha un accordo con il RB Lipsia fino al 2027, stipulato nel corso dell’ultima estate.

Per la Vecchia Signora, dunque, sembrerebbe più probabile un assalto nel corso della prossima estate quando, in caso di qualificazione in Champions League, il club potrebbe beneficiare degli introiti derivanti dal massimo torneo europeo per club. All’interno del contratto di Olmo c’è una clausola di 60 milioni, cifra richiesta dal Lipsia per lasciare partire una delle proprie stelle.

