Dragusin è il colpo a gennaio: giocherà in Europa

Giocherà in Europa, in un club di Serie A, il colpo è Dragusin dal Genoa che ha brillato fino a questo momento in Italia.

Dopo un’esperienza vissuta da giovanissimo ai tempi della Juventus e poi bazzicando tra i club in Serie A, tra prestiti e non solo, adesso al Genoa sembra aver trovato la sua dimensione, riuscendo ad incidere in qualità di uno dei migliori difensori del campionato per quanto mostrato in Liguria.

Potrebbe salutare il Genoa però, per la grande occasione, con i Grifoni che non si metteranno da ostacolo qualora Dragusin dovesse scegliere di vivere la sua esperienza lontano dal club ligure. C’è una società infatti, in Serie A, pronta a dargli la possibilità di giocare nelle competizioni europee che lo stesso Dragusin ha solo assaporato con la Juventus, giocando la bellezza di 21 minuti in una singola sfida di Champions League nella stagione 2020/2021.

Calciomercato Serie A, colpo Dragusin: la destinazione

Il difensore rumeno, Radu Dragusin, è l’oggetto del desiderio in Premier League, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia.

Dopo questo primo scorcio di campionato, che si avvicina ora alla sua metà della stagione, Dragusin ha mostrato una qualità tecnica importante, tanto da attirare l’attenzione di diverse big del calcio mondiale e, tra queste, anche quelle italiane.

Si è affermato in Serie A come uno dei migliori giocatori per le retrovie, adesso diventa un oggetto pregiato in casa Genoa, considerando il costo del suo cartellino. E non si spaventa l’Atalanta di fronte all’idea di prendere Radu Dragusin a titolo definitivo, prelevandolo proprio dal Genoa dell’ex tecnico dei Grifoni, ora all’Atalanta, Gian Piero Gasperini.

Calciomercato Atalanta, colpo Dragusin: beffate le rivali

Beffate le rivali in Serie A, Dragusin potrebbe essere il nuovo difensore dell’Atalanta a partire da gennaio. Questo, secondo quanto riportato da TuttoAtalanta.com che, questa mattina mattina, ha svelato l’idea dell’Atalanta per rinforzare il proprio reparto difensivo, con il colpo Radu Dragusin.

Sarebbe beffa per le rivali ai vertici della classifica, considerando che Dragusin è tra le idee della Juventus – che vorrebbe riprenderselo – e del Napoli, che cerca un nuovo difensore centrale da affiancare a Ostigard, al posto di Juan Jesus.

Mercato Atalanta, le cifre del colpo Dragusin

Non si tratta di cifre basse, il costo del cartellino di Dragusin è elevato, tant’è che il Genoa ha voglia di arricchirsi con la sua ipotetica cessione. Il costo del cartellino, secondo i parametri di Transfermarkt, si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Ma le basi di una trattativa che andrà ad aprirsi per il colpo a gennaio, partono dai 20 milioni di euro.