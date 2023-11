Calciomercato Juventus: come Kvara, arriva un armeno in attacco

Così come riuscì a piazzare il colpo Kvaratskhelia, diventato poi MVP in Serie A, Giuntoli prepara un colpo alla Kvara.

Questa volta per la Juventus, pescando in Armenia perché il colpo rischia di diventare uno dei principali tasselli che poi sarà in Serie A, per la Juventus, secondo quelle che sono le rivelazioni dal quotidiano Tuttosport.

Il giornale piemontese ha svelato i dettagli del colpo in casa Juventus che potrebbe piazzare appunto Cristiano Giuntoli, che sta seguendo il calciatore da un po’ assieme a tutto il suo gruppo scouting, andando a prendere quello che sembra destinato essere un “colpo alla Kvaratskhelia”.

Calciomercato Juventus, come Kvaratskhelia: colpo dal campionato russo

Come Kvaratskhelia, l’attaccante esterno arriverebbe alla Juventus dal campionato russo. Ai tempi del colpo di Giuntoli, l’esterno georgiano arrivava dal campionato georgiano, ma dopo quanto fatto vedere in Russia, nel campionato che venne fermato a causa della guerra con l’Ucraina.

Tutti gli occhi del mondo Juventus sarebbe puntati sulla sfida di martedì tra Croazia e Armenia dove l’esterno di 23 anni, dotato di caratteristiche simili a quelle di Kvara, vorrà mettersi in luce per fare buone impressioni a una Juventus che sembra già convinta di lui.

Si tratta di Eduard Spertsyan, esterno offensivo del Krasnodar e obiettivo di calciomercato della Juventus. Cristiano Giuntoli già lo conoscerebbe benissimo e darebbe con lui, a Massimiliano Allegri, un tassello aggiuntivo di un certo spessore anche se, ovviamente, le sue qualità sono ad ora del tutto acerbe.

Mercato Juventus, chi è Eduard Spertsyan: il nuovo Kvara in Serie A

Un nuovo Kvaratskhelia in Serie A, questa volta per la Juventus, targato Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, tutti gli occhi dei bianconeri saranno sulla sfida di martedì quando si incontreranno Croazia e Armenia nella sfida per le Nazionali, con protagonista proprio l’obiettivo di calciomercato della Juventus.

Eduard Spertsyan è un esterno offensivo, molto abile palla al piede e dotato anche di un buon tiro. Sa vedere lo specchio della porta e, con il Krasnodar, ha totalizzato 15 presenze quest’anno, trovando 7 gol e 3 assist.

Ultime Juventus, le cifre del colpo Spertstyan

Così come accaduto per Kvaratskhelia, anche la Juventus pagherà poco il cartellino di Spertsyan. Il calciatore armeno ha un valore del suo cartellino che spingerà la Juventus a sborsare 15 milioni di euro e non di più. Al contrario, la base della trattativa dalla quale vuole partire Giuntoli è di 10 milioni, con il Krasnodar che avendo visto quanto accaduto con Kvaratskhelia, potrebbe alzare la posta.