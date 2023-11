Calciomercato: Banda in una big, c’è l’annuncio

Sta brillando nel Lecce, così come tutto il club salentino. A gennaio Banda può finire in una big di Serie A, secondo le ultime news di calciomercato.

A prendere voce, sul bel momento vissuto da Banda, è il suo agente che si è concesso in una lunga intervista, raccontando quelli che sono i trascorsi di Lameck Banda ancor prima di diventare un calciatore.

Un esempio di lavoro che porta alla soddisfazione attuale di essere considerato anche dalle big del calcio in Italia e non solo perché Lameck Banda sta vedendo aumentare il valore del suo cartellino, diventando patrimonio vero e proprio del Lecce di Sticchi Damiani.

Calciomercato Lecce: Banda in una big, le ipotesi

Lameck Banda è tra le idee delle big del calcio italiano, le voci di calciomercato non sono mancate su di lui nel corso di queste ultime settimane.

Davanti a sé ha una stagione di un certo livello, nella speranza – per voce del suo agente – che possa fare più gol e assist possibili.

Con il Lecce si sta trovando benissimo, con Corvino che ha creduto in lui quando lo ha messo al centro del progetto. Al momento si definisce felice al Lecce, ma non ha nascosto le offerte che erano arrivate per lui, l’agente Nir Karin.

Mercato Lecce, Banda in una big in futuro: le parole dell’agente

Le parole dell’agente, ai microfoni di SportItalia sono chiare sul futuro di Banda. Per ora sta bene al Lecce, ma in futuro chissà. Questo, secondo quanto dichiarato dall’agente Nir Karin, che ha parlato così: “Il Lecce ha iniziato alla grande quest’anno, sarà un campionato speciale. Lameck può fare una grande stagione, vive l’esperienza in un club che fa del gioco di squadra, la propria forza. Devono migliorare sempre di più, sia lui, che il Lecce, che insieme possono fare grandi cose. Quando arrivammo al Lecce, c’erano tante offerte per lui, alla fine ha scelto il Lecce perché sembrava essere la destinazione più giusta per lui. Corvino è un grande uomo di calcio, la sua esperienza è enorme”.

Ultime Lecce: le parole su Banda

Un trascorso di vita complicato quello di Lameck Banda, che ha sempre sognato però il calcio. Ne parla così l’agente: “Giocava a calcio senza scarpe, senza soldi, ha avuto una vita non facile. Eppure adesso guardate dov’è, gioca in Serie A. Lui è fonte di ispirazione, la prova che nella vita non esistono i limiti, dipende sempre e solo dal lavoro e dal sacrificio. Lo conosco da quando ha 16 anni, a quei tempi diventai il suo agente. Parliamo di una persona con i valori, lui mi dà ispirazione ogni giorno. Mi insegna che non devo arrendermi mai, è un esempio per tutti e lo è su tutto”.