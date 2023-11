Milan, colpo in attacco: contratto fino al 2028

Il Milan vuole chiudere un nuovo colpo in attacco anticipando le big d’Europa: per lui un contratto fino al 2028, ecco la verità

Il club rossonero vuole allestire una rosa super competitiva in vista delle prossime stagioni. Non sono presente, ma soprattutto innesti di qualità in ottica futura. Il Milan ha sempre lavorato alla grande con i giovani che ormai si sono imposti anche a livello internazionale: ecco la verità sulla possibile chiusura dell’affare.

Il Milan continua a monitorare attentamente giovani interessanti in vista della prossima stagione. Dopo l’exploit di Francesco Camarda in Primavera, la società rossonera è sempre molto attiva per nuovi affari da urlo. Un nuovo colpo da urlo con il suo profilo uscito a sorpresa nelle ultime ore con l’indiscrezione lanciata da Sky Sport. L’attaccante 2008 potrebbe anche fare la sua apparizione in Prima squadra dopo l’infortunio di Leao e la squalifica per due giornate di Giroud. La sua crescita è stata esponenziale arrivando nel calcio che conta dalla porta principale.

Milan, il colpo a sorpresa: ecco il talento per il futuro rossonero

Un nuovo colpo di prospettiva per il Milan che vuole così tornare a far sognare i propri tifosi. L’inizio stagionale non è stato finora esaltante con numerose sconfitte rimediate dalla compagine guidata da Stefano Pioli. Ora la dirigenza rossonera, capitanata da Moncada, è pronta a chiudere nuovi affari in vista del futuro con investimenti di assoluto valore.

Come svelato da Sky Sport, il Milan ha messo nel mirino il giovane attaccante del Partizan, Matija Popovic, classe 2006 del Partizan. A fine dicembre scadrà il suo contratto con la società serba e, dopo il compimento del 18esimo anno d’età, potrà così scegliere dove giocare. La società rossonera ha proposto al giocare un contratto di quattro anni e mezzo, ossia fino al 30 giugno 2028.

Un colpo a parametro zero in ottica futura davvero interessante per il Milan: alto 195 cm, possiede un grande dribbling abbinato ad una tecnica da urlo. Può agire in più ruoli dell’attacco passando da esterno al ruolo di trequartista e centravanti. Ha affrontato l’Italia con la Serbia per l’Europeo Under 17: sulle sue tracce ci sono tanti top club d’Europa, ma il Milan vuole chiudere l’affare anticipando la folta concorrenza. Un nuovo colpo di prospettiva per la società rossonera che non lascia nulla più al caso dopo anni vissuti in maniera terribile in campo e fuori.