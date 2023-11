Serie A: retrocessione e addio, è già tutto deciso

In Serie A sono diverse le squadre in lotta per la salvezza, ma c’è una che rischia seriamente la retrocessione se non dovesse dare un cambio di rotta.

Per questo motivo c’è da capire che tipo di soluzione possa arrivare per un giocatore in particolare, perché uno può seriamente lasciare il club nei prossimi mesi.

Tutto dipenderà dall’andamento del calciatore, perché è stato il club a mettersi in una condizione sfavorevole sotto questo punto di vista, con il giocatore che può seriamente andare via.

Calciomercato Serie A: il calciatore può dire addio

Potrebbe arrivare un altro grande addio per un calciatore di Serie A che lascerebbe dopo anni il club. Perché si è venuta a creare una situazione particolare e adesso bisognerà capire come si evolverà la situazione, perché c’è la seria possibilità che si possa dire addio da un momento all’altro.

Ora si valuta quello che può accadere in vista delle prossime ore, perché un calciatore può dire addio ad un club italiano. Si aspetta quello che sarà il finale di stagione, perché in base ai risultati che potrebbe accadere qualcosa di veramente grosso. Al momento ancora non è chiaro quello che accadrà, perché tutto dipenderà dai risultati e in base a questo che il giocatore potrà decidere se restare poi sempre in Italia o provare una nuova esperienza altrove.

Salernitana: Candreva dice addio con la clausola

E’ stato l’agente di Antonio Candreva, Federico Pastorello, che ha parlato in una sua intervista TMW di quello che sarà il futuro del suo assistito. Perché nel contratto tra la Salernitana e Candreva c’è una clausola che porterebbe all’addio dell’esperto calciatore in caso di retrocessione, mentre con la salvezza ci sarebbe un rinnovo automatico.

Al momento il futuro di Candreva è quindi un’incognita e soltanto nei prossimi mesi si potrà capire come andrà a finire questa situazione, perché c’è la seria possibilità che alla fine il giocatore possa restare, ma anche dire addio e andare a giocare con un altro club di Serie A.

Salernitana: futuro Candreva, le ultime

Al momento Candreva viene da ottime stagioni con la Salernitana e per questo motivo potrebbe attrarre l’interesse di diversi club, in particolare quelli che si giocano la permanenza in Italia nella massima serie, dove si potrebbe andare quindi a contare su un giocatore con la sua esperienza e qualità.