Esonero Pioli: pagano tutti, la decisione del Milan sul sostituto

L’esonero di Stefano Pioli non è l’unica questione che tiene banco in casa Milan, con tutti coinvolti nelle decisioni.

Perché la situazione difficilissima che sta vivendo il Milan non trova nel nome di Stefano Pioli l’unico capo espiatorio, considerando quella che è la posizione di classifica e un difficile momento anche in Champions League perché, malgrado la vittoria ottenuta contro il Paris Saint-Germain, i rossoneri non sono certi della qualificazione agli ottavi di finale della stessa manifestazione sportiva.

L’esonero di Pioli è al centro dei rumors in casa Milan e, uno dei principali quotidiani, ha riportato le ultime sui rossoneri con un confronto accesissimo che si terrà a Milanello, sul futuro del Milan.

Esonero Pioli, la decisione del Milan: pagano tutti

Pagano tutti e non solo Stefano Pioli, di quello che sarà il possibile esonero dal Milan. Secondo quanto riferito in mattinata, questo tempo di sosta per le Nazionali servirà al Milan per capire quale strada percorrere da qui in avanti, considerando che prima di Natale, ci sarà da lottare e riconquistare un posto importante, ai vertici della classifica.

Il Milan valuta l’operato di Pioli e non solo, mettendo in discussione diversi componenti tra i tesserati rossoneri.

Probabilmente, se non dovessero arrivare i risultati che il Milan vorrà vedere, pagherà Pioli con l’esonero. Ma è proprio assieme al tecnico che il Milan ha voglia di vederci chiaro sulla difficile situazione, prendendo di petto lui e il suo staff, per capire quali sono le fondamenta dei problemi che sta vivendo il Milan.

Ultime Milan, tutti a confronto: Pioli rischia l’esonero, ma non è il solo

Sarà un faccia a faccia a Milanello dove tutti verranno coinvolti e non solo Stefano Pioli, che rischia l’esonero al Milan. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la società vuole vederci chiaro sulla situazione in rossonero perché vuole capire quali sono i metodi di allenamento di Pioli, così come l’operato dello staff dei preparatori atletici, che stanno rovinando quella che è la situazione infortuni in casa Milan. Tutti rischiano, compresi elementi importanti dello staff e il Milan dunque non mette in discussione soltanto Stefano Pioli, che rischia l’esonero, ma l’intero staff anche quello slegato al tecnico ex Fiorentina e Inter.

Notizie Milan, i rossoneri valutano il sostituto di Pioli

I rossoneri, in ogni caso, valutano il sostituto di Pioli in caso di esonero. Qualora dovesse scattare, così come è accaduto al Napoli, si cercherà una figura importante che conosce il Milan e il suo ambiente, nella figura del “traghettatore”, per poi andare verso una scelta internazionale per il futuro. Occhio alla posizione di Andriy Shevchenko, che ha già vissuto un’esperienza sulla panchina del Genoa e da Commissario Tecnico dell’Ucraina.